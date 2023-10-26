الموعد النهائي لبدء المراجعة السابعة لطلبات تصريح تجربة التقنية المالية

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كشفت هيئة السوق المالية، عن الموعد النهائي لاعتبار طلبات تصريح تجربة التقنية المالية ضمن جولة المراجعة السابعة.

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الجولة الحالية:



التقنية المالية:





الاموال المستثمرة:



صناديق الاستثمار:

وقالت الهيئة في بيانها، إن الطلبات المستلمة حتى الـ 23 من نوفمبر المقبل ستكون ضمن مراجعات الجولة الحالية، مشيرة بأنها ستُقيّم الطلبات المستلمة بعد هذا التاريخ ضمن الجولة المقبلة.ودعت المهتمين كافة بالمشاركة والتقدم بطلب الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية، واستيفاء المعايير اللازمة لتأهيل منتج التقنية المالية، ومن أبرزها أن يكون المنتج من أنشطة الأوراق المالية، وفي مرحلة متقدمة من التطوير تسمح باختباره أو تجربته.ويأتي إعلان الهيئة عن موعد المراجعة السابعة لتجربة التقنية المالية، تأكيداً على دورها المحوري في تحفيز قطاع التقنية المالية في السوق المالية منذ إطلاقها مختبر التقنية المالية عام 2018م، والذي أسفر عن وصول عدد تصاريح تجربة التقنية المالية الممنوحة من مجلس الهيئة إلى 49 تصريحاً حتى نهاية الربع الثاني من 2023.وسجلت الأموال المستثمرة في الشركات المصرح لها في مختبر التقنية المالية أرقاماً قياسية بعد أن تجاوزت 1.4 مليار ريال من خلال منصات تمويل الملكية الجماعية ومنصات طرح أدوات الدين، ما يعكس دورها الفعال في تقديم الحلول التمويلية الملائمة لبناء وتوسع الكيانات الاقتصادية في مراحلها كافة.كما سهلت منصات توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين في الصناديق المرخصة من الهيئة، حيث تجاوزت مجموع قيمة الوحدات الموزعة من خلال تلك المنصات 1.6 مليار ريال.فيما أسهم نموذج عمل المستشار الآلي في إتاحة وصول المستثمرين إلى أدوات مبتكرة لإدارة استثماراتهم، وبلغت قيمة الأصول المدارة من خلال منصات المستشار الآلي أكثر من نصف مليار ريال.