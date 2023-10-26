السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الموعد النهائي لبدء المراجعة السابعة لطلبات تصريح تجربة التقنية المالية

هيئة السوق المالية
هيئة السوق المالية
أ أ
كشفت هيئة السوق المالية، عن الموعد النهائي لاعتبار طلبات تصريح تجربة التقنية المالية ضمن جولة المراجعة السابعة.
اضافة اعلان

الجولة الحالية:

وقالت الهيئة في بيانها، إن الطلبات المستلمة حتى الـ 23 من نوفمبر المقبل ستكون ضمن مراجعات الجولة الحالية، مشيرة بأنها ستُقيّم الطلبات المستلمة بعد هذا التاريخ ضمن الجولة المقبلة.

التقنية المالية:

ودعت المهتمين كافة بالمشاركة والتقدم بطلب الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية، واستيفاء المعايير اللازمة لتأهيل منتج التقنية المالية، ومن أبرزها أن يكون المنتج من أنشطة الأوراق المالية، وفي مرحلة متقدمة من التطوير تسمح باختباره أو تجربته.

ويأتي إعلان الهيئة عن موعد المراجعة السابعة لتجربة التقنية المالية، تأكيداً على دورها المحوري في تحفيز قطاع التقنية المالية في السوق المالية منذ إطلاقها مختبر التقنية المالية عام 2018م، والذي أسفر عن وصول عدد تصاريح تجربة التقنية المالية الممنوحة من مجلس الهيئة إلى 49 تصريحاً حتى نهاية الربع الثاني من 2023.


الاموال المستثمرة:


وسجلت الأموال المستثمرة في الشركات المصرح لها في مختبر التقنية المالية أرقاماً قياسية بعد أن تجاوزت 1.4 مليار ريال من خلال منصات تمويل الملكية الجماعية ومنصات طرح أدوات الدين، ما يعكس دورها الفعال في تقديم الحلول التمويلية الملائمة لبناء وتوسع الكيانات الاقتصادية في مراحلها كافة.


صناديق الاستثمار:


كما سهلت منصات توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين في الصناديق المرخصة من الهيئة، حيث تجاوزت مجموع قيمة الوحدات الموزعة من خلال تلك المنصات 1.6 مليار ريال.

فيما أسهم نموذج عمل المستشار الآلي في إتاحة وصول المستثمرين إلى أدوات مبتكرة لإدارة استثماراتهم، وبلغت قيمة الأصول المدارة من خلال منصات المستشار الآلي أكثر من نصف مليار ريال.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
1:21 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

السبت 13 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

أسعار النفط 3
1:19 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

أسعار النفط ترتفع 3% عند التسوية

98ع0898
12:43 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

رعد وبرق.. شاهد سيول قوية في حرة الشرع شمال مكة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

اقرأ أيضا

الخطوط السعودية على موعد مع خطوة مهمة نهاية الشهر الجاري.. التفاصيل

عاجل.. تعليق الدارسة الحضورية غدًا في جامعة جدة

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

الإطاحة بـ7 إثيوبيين لارتكابهم هذه الجريمة في جازان

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

F7HkfgxW4AAZsdC 5:37 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

جدة: إغلاق جزئي لطريق الحرمين في هذا التوقيت

أبشر 1:51 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

تنويه مهم من "أبشر" بشأن تحديث للأنظمة في هذا التوقيت

دعاء - المسجد الحرام - الجمعة 12:28 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

13 ربيع الأول.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء في مكة

الطائرة 1:58 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية .. المسميات ورابط التقديم

اقرأ أيضا

F9dwd_mWoAARwGF
10:32 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

بـ733 فردا و108 معدة.. أمانة مكة تُعلن الاستنفار العام لمواجهة الأمطار والسيول

F9dVgHpWkAAbbEu
10:10 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

صور مذهلة.. مشاهد جوية لسيول الحليفة جنوب غرب حائل

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

شهداء غزة
9:55 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الأمم المتحدة تؤكد صحة حصيلة الشهداء الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين