"الموانئ" تحدد 8 شروط لتراخيص الخدمات البحرية.. تعرف عليها

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طرحت الهيئة العامة للموانئ، تحديثًا للائحة العامة للتراخيص والتصاريح، للأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ.





8 شروط لتراخيص الخدمات البحرية:



شروط الترخيص



دليل التشغيل:



وحددت الهيئة 8 شروط لتراخيص الخدمات البحرية، وترخيص تركيب وصيانة المساعدات الملاحية، وبناء وإصلاح السفن، و7 إلتزامات للمرخص له، حيث اشترطت سداد 10 آلاف ريال سعودي عن كل ترخيص جديد أو عند تجديد الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص بتقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية تغطي النشاط المرخص له، على أن يتم تحديد مبلغ التغطية التأمينية من خلال الهيئة عند تقديم طلب الترخيص.وأكدت الهيئة العامة للموانئ أن شروط الترخيص تتمثل في- اسم المتقدم للترخيص وعنوانه الوطني.- رقم هوية المفوض أو المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.- رقم السجل التجاري ساري المفعول.- شهادة تسجيل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.- شهادات الخبرة للمديرين التنفيذيين والمشرفين.وألزمت طالب الترخيص بتزويد الهيئة بملف تعريفي للمنشأة يتضمن دليل التشغيل، وتفصيل ألية العمل وقوائم المعدات التي سيتم استخدامها لتقديم الخدمات مصنفة من جهة معتمدة وخطة الطوارئ.وكذلك شهادات الترخيص لجميع القاطرات والقوارب المستخدمة.وتتضمن الشروط أيضًأ تزويد الهيئة ببيانات طاقم القطر/الإرشاد المرخص لهم والمعتمدين من الهيئة والجهات ذات العلاقة.