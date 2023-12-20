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الموافقة على منح تراخيص للممارس الصحي المستقل

مجلس الشورى
مجلس الشورى
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وافق مجلس الشورى، على مقترح مشروع إضافة مادة إلى نظام مزاولة المهن الصحية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس.

منح الممارس الصحي السعودي ترخيصاضافة اعلان

وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة المادة الرابعة مكرر إلى نظام مزاولة المهن الصحية، لتكون بالنص الآتي:
على الوزارة تنظيم منح الممارس الصحي السعودي الفرد المستقل في التخصصات المناسبة ترخيصًا بممارسة تخصصه، وتحدد اللائحة التنفيذية التخصصات المناسبة والشروط والضوابط اللازمة لذلك.

هدف مقترح المشروع

1- منع انتشار الأمراض نتيجة الممارسات غير النظامية.
2- إيجاد السبل النظامية للترخيص والمتابعة والتقويم من وزارة الصحة.
3- توفير العديد من الخدمات الصحية في المنزل من قبل ممارسين مؤهلين وضمن نظام يحمي مصلحة المريض والرعاية الصحية.
4- منح فرص عمل جديدة ودخل للكثير من الممارسين الصحيين.
5- تخفيض تكلفة الخدمات الصحية المنزلية بعد إزالة حصرها على المؤسسات الصحية.
6- تحسين الرعاية الصحية ورفع الجودة، وذلك بتقصير بقاء المرضى في المستشفى، وما ينتج عنه من تقليل نسب العدوى الميكروبية المكتسبة داخل المستشفيات.

7- دعم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعيات المهنية بوجود ممارسين صحيين في قطاع العمل المستقل Freelance Healthcare Workers.
8- تنشيط دور المؤسسات التعليمية الصحية، والمستشفيات التعليمية، بإضافة دورات وورش عمل للممارسين الصحيين المستقلين.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مقترح المشروع المقدَّم، من أعضاء المجلس الدكتورة إيمان الجبرين، والدكتور عبدالرحمن الراجحي، والدكتور محمد الجرباء.

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