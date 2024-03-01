الجمعة، 20 شعبان 1445 ، 01 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية

وزارة البيئة والزراعة - صورة رسمية
اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، ا،ه تم الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.اضافة اعلان

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية

وأشارت إلى قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (1/ 4500665986) وتاريخ 05 /08/ 1445هـ
وقالت:" إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) بتاريخ 23 /9/ 1435هـ. وبناءً على المادة (14) من ذات النظام التي تنص على: (يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها).
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تُحلّ هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (10459) وتاريخ 2 /5/ 1438هـ، والتعديلات التي طرأت عليها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

اقرأ أيضا

التقديم لمدة أسبوع.. 24 وظيفة شاغرة في جامعة بيشة

مستفيد يتعرض لعملية نصب عبر مكتب استقدام.. ومساند يتفاعل

عملية جراحية معقدة استغرقت 16 ساعة ونصف.. نجاح فصل التوأم السيامي النيجيري (تفاصيل)

عاجل.. توقعات بانخفاض حاد اليوم الجمعة.. درجة الحرارة صفر مئوية على هذه المناطق

الجمعة 20 شعبان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شهادة امتثال المباني 11:46 ص الأحد، 18 فبراير 2024

اليوم.. انتهاء المهلة التصحيحية لإصدار "شهادة امتثال المباني"

درجات الحرارة - الشتاء 12:05 م الخميس، 01 فبراير 2024

صفر مئوي في طريف.. انخفاض شديد بدرجات الحرارة اليوم بالمملكة

أمطار غزيرة بالرياض 12:19 م الخميس، 01 فبراير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على الرياض و11 منطقة لـ 9 مساءً

أهم 10 10:30 ص الخميس، 01 فبراير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إيداع مستحقات الضمان الاجتماعي وتقديم موعد الاختبارات إلى هذا الموعد