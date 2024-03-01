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نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، ا،ه تم الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.



اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية



وأشارت إلى قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (1/ 4500665986) وتاريخ 05 /08/ 1445هـوقالت:" إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكانوبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماًوبناءً على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) بتاريخ 23 /9/ 1435هـ. وبناءً على المادة (14) من ذات النظام التي تنص على: (يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها).يقرر ما يلي:أولاً: الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية المرافقة لهذا القرار.ثانياً: تُحلّ هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (10459) وتاريخ 2 /5/ 1438هـ، والتعديلات التي طرأت عليها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.