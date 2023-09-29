المواصفات: مطلع أكتوبر موعد الفحص الفني للمركبات إلزامي

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أعلنت هيئة المواصفات السعودية أنه ابتداء من 1 اكتوبر 2023 حجز موعد الفحص الفني الدوري إلزامي.

وطالب المواطن بضرورة سرعة حجز موعد فحص سيارته، عبر منصة الفحص الفني الدوري عبر: http://vi.vsafety.sa اضافة اعلان

جاء ذلك على الصفحة الرسمية للمواصفات السعودية في "إكس" مؤكدة على أن موعدك مضمون من خلال الحجز عبر المنصة.





الفحص الفني الدوري للمركبات





منصة إلكترونية مخصصة للحجز



وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أعلنت عن تفعيل الحصول على موعد لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات، على أن يتم تطبيقه بنسبة 50 % على مسارات محطات الفحص الفني.وتأتي تلك الخطوة استمراراً لجهود المواصفات السعودية في تنظيم آلية حجز الموعد وتقليل الزحام، وتوفير الوقت والجهد، تحسينا لتجربة المستفيدين وتسهيل عملية الفحص الفني للمركبات.وأشارت «المواصفات السعودية» إلى أنها أطلقت منصة إلكترونية مخصصة لحجز مواعيد الفحص الفني الدوري وتخدم مُلّاك المركبات في معرفة المواقع الأقرب لهم وحجز الموعد المناسب.ويتم إرسال تقرير فحص المركبة للمستفيد إلكترونياً بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، داعية الراغبين بإجراء الفحص الفني الدوري إلى حجز موعد من خلال الدخول على: