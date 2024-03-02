المواصفات تدشّن خدمة الفحص الفني الدوري المتنقل

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دشّنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خدمة الفحص الفني الدوري المتنقل، وذلك عبر إحدى الشركات المرخصة من الهيئة لتقديم هذا النوع من الخدمات.

الفحص الدوري للمركبات

جاء ذلك ضمن إستراتيجية تطوير جودة خدمات الفحص الفني الدوري وتحسين رحلة المستفيدين، حيث تم ترخيص (16) محطة متنقلة.

وأوضحت الهيئة أنّ خدمة الفحص الفني الدوري المتنقل تستهدف تسهيل حصول ملاك الأساطيل على الخدمة، وتيسير الوصول للخدمة ضمن المناطق غير المشمولة بمراكز الفحص الثابتة وإمكانية تنقلها لتغطية أكثر من موقع.

وتعمل المواصفات السعودية ممثلة بمركز سلامة المركبات لرفع معايير السلامة الفنية المتعلقة بالمركبات التي تسير على الطرق من خلال تطوير منظومة الفحص الفني الدوري، وتصنيف مراكز صيانة المركبات في المملكة بهدف رفع جودة وسلامة المركبات بالإضافة لرفع الوعي بأهمية السلامة الفنية للمركبات، وذلك للإسهام في حماية الأرواح والممتلكات وخفض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية.