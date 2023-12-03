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الموارد: مبادرات وخطوات جبارة لتمكين ذوي الإعاقة

الموارد البشرية
الموارد البشرية
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تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المستمدة من رؤية السعودية 2030 في تمكين وتقديم كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة, اضافة اعلان
وقد أولت اهتماماً بالغاً بهذه الفئة الغالية وأطلقت العديد من المبادرات، وخطت خطوات جبارة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بما يكفل لهم الحياة كريمة.

خدمات متنوعة لتعزيز وتمكين ذوي الإعاقة

تقدم الوزارة العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة منها خدمة الدعم المالي ووصل عدد المستحقين للدعم المالي حتى عام 2023 إلى  419750  ويسهم الدعم المالي في توفير حياة كريمة لذوي الإعاقة.
كما تقدم الوزارة خدمة تصنيف وتقييم الإعاقة، والتي تمكن المستفيد من تقديم طلب لتحديث بيانات الإعاقة الخاصة بهم والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمة أكثر من 900 ألف.

المستفيدون من خدمة الإعفاء من رسوم التأشيرة

كما استفاد أكثر من 292 ألف من خدمة الإعفاء من رسوم التأشيرة، بالإضافة إلى بطاقة تسهيلات الإلكترونية المتوفرة عبر تطبيق الوزارة الرقمي.
وتمكن الخدمات الإلكترونية الأشخاص ذوي الإعاقة من الدخول إلى مواقف المرافق العامة والوقوف في مواقف السيارات المخصصة لذوي الإعاقة.

منح ذوي الإعاقة خصومات على وسائل النقل

ومنح المستفيدين منها خصومات على وسائل النقل الحكومية, ووصل عدد الذين استفادوا من بطاقة "تسهيلات" أكثر من  183.000
بالإضافة لذلك تقدم الوزارة خدمة تصنيف الإعاقة للطلبة الجامعيين من ذوي الإعاقة, كما تنظم عدة فعاليات الثقافية ورياضية لهم.

التأهيل المهني لذوي الإعاقة

تعمل الوزارة على التأهيل المهني لذوي الإعاقة - جسمياً أو حسياً أو عقلياً-  على المهن المناسبة لقدراتهم المتبقية بعد الإعاقة والعجز، والعمل على توظيفهم، وذلك تحقيقاً للأهداف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

إطلاق منصة التأهيل والتوجيه للمعاقين

وضمن مساعيها الرامية في تسهيل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة أطلقت الوزارة منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي بهدف تلبية احتياجات ذوي الإعاقة ومراكز التأهيل في آن واحد.
وأسهمت المنصة في تطوير وحوكمة خدمات التأهيل والرعاية، من خلال تسهيل عملية الحصول على المعلومات وإعطاء صلاحيات وإجراءات موحدة لكافة فروع مراكز التأهيل في المملكة.

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