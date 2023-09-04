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"الموارد" تحدد شروط الاستفادة من حافزة الاستدامة

الموارد البشرية
الموارد البشرية تحدد شروط الاستفادة من حافز الاستدامة
أ أ
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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة، أن يكون للموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد، أو أن يكون مسجلاً في قائمة أفراد برنامج توطين.
جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: " كيف أستفيد من برنامج توطين أو الاستدامة؟
وأضاف، "كل ما جيت أضيف الفاتورة يظهر لي طالب الخدمة غير مضاف في قائمة المستفيدين".


كيفية التقديم على حافز الاستدامة؟


1ـ يجب التسجيل أولاً في منصة طاقات الإلكترونية.
2ـ ثم نقوم باختيار قائمة برامجنا.
3ـ نقوم بالاختيار من القائمة المنسدلة، الخيار برنامج التوطين والتسجيل فيه.
4ـ ثم نقوم بالضغط على أيقونة فواتير حافز الاستدامة، وذلك لعمل فاتورة جديدة للمتقدم للخدمة.
5ـ يتم نقوم بكتابة البيانات الشخصية الخاصة والتي تكون مطلوبة في نموذج الفاتورة والتأكد جيدًا من صحة تلك البيانات.
6ـ ثم تقوم بالضغط على زر إرسال الطلب.
7ـ في حالة قبول الطلب من المتقدم، يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية للمتقدم على البريد الإلكتروني الخاص به.

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