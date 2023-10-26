الموارد: انتظروا صرف إعانة التأهيل الشامل في هذا الموعد

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه يتم صرف إعانة التأهيل الشامل في تاريخ 26 من كل شهر ميلادي، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه. اضافة اعلان

جاء ذلك على صفحتها الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطنة قالت فيه: "أنا مستفيدة جديدة وقدمت وطلع لي تم قبول طلبك للإعانة المالية وما أدري ما نزل شي يعني ينزل الظهر العصر؟





إعانة التأهيل الشامل



شروط صرف رواتب التأهيل الشامل



خطوات التسجيل في برنامج التأهيل الشامل



والتأهيل الشامل هو أحد برامج الدعم الاجتماعي الحكومية الذي يقدم مساعدات مالية لذوي الإعاقة والمرضى بالأمراض المزمنة التي تمنعهم عن العمل والأيتام والأسر ذات الدخل الضعيف المتأثرة بالتغيرات الاقتصادية وما تبعها من زيادة في الأسعار.ويحصل على رواتب التأهيل الشامل الأشخاص الذين تم مراجعة طلباتهم وتأكدت الوزارة من انطباق شروط الاستفادة من برنامج التأهيل الشامل عليهم.-يحصل على الدعم حاملي الجنسية السعودية المقيمين دائمًا في المملكة.-لا يجب أن يتجاوز عمر المتقدم وقت حدوث الإعاقة 45 عامًا.-يكون المتقدم مسجلاً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.-الحصول على شهادة صحية موثقة تؤكد وجود إعاقة لدى المتقدم تمنعه من العمل.-لا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد من التأهيل الشامل 4000 ريال.-يجب أن يعاني المتقدم من إحدى الإعاقات التي يشملها البرنامج مثل الإعاقات السمعية والبصرية والحركية والذهنية.يتم التسجيل في منصة برنامج التأهيل الشامل، كالتالي:- الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية (اصغط هنا).- تسجيل البيانات المطلوبة، ومنها اسم المستخدم وكلمة المرور.- الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.- الدخول إلى خدمة الإعانة المالية لذوي الإعاقة.- تسجيل البيانات المطلوبة منها اسم المستخدم ورقم الهوية والهاتف.- تسجيل البيانات الخاصة بمصادر الدخل الخاصة بالمتقدم.- مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها.- الضغط على تقديم الطلب.- متابعة الرد والموافقة على الطلب من خلال قائمة «طلباتي» الخاصة بالمتقدم عبر منصة "التأهيل الشامل".