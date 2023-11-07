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"الموارد البشرية" تُفعل 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات بالمملكة

الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض "المجالس القطاعية للمهارات في المملكة"، والتي تستهدف تفعيل 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات.اضافة اعلان
جاء ذلك بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة ووكلاء الوزارات ورؤساء مجلس الإدارة والقيادات التنفيذية في الجهات الحكومية المعنية بالقطاعات، وممثلي الموارد البشرية في القطاع الخاص واللجنة الوطنية للجان العمالية واتحاد الغرف السعودية المعنية بالقطاع.

دعم لامحدود

وأكد أبوثنين في كلمته بهذه المناسبة على الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لمنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف توفير المزيد من فرص التدريب وتطوير مهارات المستقبل لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سـوق العمل.
وأضاف: "إنّ إطلاق الــ 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات على مستوى المملكة في قطاعات متعددة، إيمانًا من الوزارة بأهمية دور القطاع الخاص في التدريب، وخطوة هامة في تحقيق طموحاتنا جميعاً لبناء منظومة مهارات متكاملة ومتجاوبة مع احتياجات القطاعات وسوق العمل, ومن المزايا الواضحة لها زيادة معدلات التوظيف ورفع إنتاجية العاملين، وتوفير التغذية الراجعة لصانعي السياسات ومقدمي خدمات التعليم والتدريب لدعم مواكبة احتياجات ومتغيرات سوق العمل". 

التأثير على السياسات المتعلقة بالمهارات

وتابع: "كما ستسهم منافعها المتعددة لأصحاب العمل في التأثير على السياسات المتعلقة بالمهارات، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لتقديم مدخلاتهم بشأن مناهج التعليم والتدريب والمساعدة في تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين ورفع الإنتاجية".

وأكد أبوثنين أن دور المجالس القطاعية سيكون بمثابة مجالس تشاركية، يساهم فيها الأطراف المعنية من القطاع العام والخاص وجهات التعليم والتدريب بتحديد الرؤى والأهداف والبرامج للمهارات.
وأشار إلى أنه ستحدّد هذه المجالس المهارات التي تحتاجها القطاعات في المملكة حاليًا وفي المستقبل، وتضع أطرًا للمهارات القطاعية والمعايير المهنية، وتقدّم توصيات بشأن التغيرات اللازمة لتنمية المهارات من خلال السياسات والتعليم والتدريب والاعتماد والترخيص والتمويل.

التغييرات الهائلة في مستقبل الوظائف

واستعرض وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني التغييرات الهائلة في مستقبل الوظائف وأهمية التركيز على المهارات كممكِّن رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025م، مؤكدًا على أن تنمية المهارات تُعد أولوية استراتيجية للمملكة وممكّن رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030.

أبرز القطاعات  التي تستهدفها مبادرة المجالس القطاعية للمهارات

وتهدف مبادرة المجالس القطاعية للمهارات إلى تصميم وتفعيل شبكة مترابطة من المجالس لأبرز القطاعات الاقتصادية التي تؤثر في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في المملكة العربية السعودية وهي: 
قطاع تجارة الجملة والتجزئة
 قطاع الثقافة والترفيه
 قطاع التشييد والأنشطة العقارية
 قطاع الصحة
 قطاع الخدمات المهنية
قطاع الخدمات اللوجستية والنقل
قطاع الخدمات الأمنية
القطاع الرقمي
 قطاع الخدمات المالية والتأمين
 قطاع السياحة والضيافة
قطاع الطاقة والمرافق العامة
قطاع الصناعة التحويلي".
ويأتي إطلاق مبادرة المجالس القطاعية للمهارات في إطار استراتيجية سوق العمل المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (254) وتاريخ 23/4/1442هـ، والتي تهدف إلى تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة وإيجاد سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية.
وتعد أحد أهم المبادرات التي تهدف إلى إيجاد آلية مستدامة وشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب وأصحاب المصلحة المعنيين لتخطيط المهارات على المستوى القطاعي، وذلك لتحديد وتلبية احتياج القطاع من المهارات، وإقامة الشراكات معها وبناء نموذج عمل مستدام.


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