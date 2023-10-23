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صحيفة تواصل الالكترونية

الموارد البشرية تستعين بـ"بيوت خبرة" لتطبيق المرحلة الثانية للتوطين

الموارد البشرية
الموارد البشرية
أ أ
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها ستستعين وتعمل على استقطاب بيوت خبرة متخصصة للإشراف وتقديم الاستشارات في إدارة ملف التوطين.

الهدف من القراراضافة اعلان


يأتي ذلك بهدف دراسة الخطة الإستراتيجية التي تم تطويرها في المرحلة الأولى وإجراء تحليل الفجوات ودراسة مدى قابلية تطبيقها بالمرحلة الثانية، وفقا لـ"المدينة".
وتستهدف الوزارة، تحديد معايير وإطار العمل لجميع أصحاب المصلحة المؤثرين أو المتأثرين بالمنظومة.

تحليل المبادرات 


كما تعمل بيوت الخبرة على تحليل المبادرات القائمة ذات العلاقة وتكاملها مع مشروع نقل المهام (إستراتيجات المهارات-المجالس القطاعية -التوطين القطاعي-التوطين المناطقي-برنامج توطين-مكافحة الانكشاف المهني) .
مع الأخذ في الاعتبار مخرجات المرحلة الاولى والتي تتمثل في (مصفوفة الصلاحيات -المؤشرات والمستهدفات -ملف نقل المعرفة) والمواءمة مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
وتتولى الجهات المشرفة العمل على ترسيخ مبادرات التوطين وخرائط الطريق للمرحلة الأولى والاستمرار في تطوير الأهداف القطاعية وإجراء تحليل قطاعي متعمق ومسح عام لكل قطاع لتحديد الأنشطة الاقتصادية والفرص الحالية والتحديات في ما يتعلق بالتوطين.

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