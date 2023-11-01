الموارد البشرية: تدريب مليون مواطن من الباحثين عن عمل

أ أ

أعلنت الحملة الوطنية للتعهد بالتدريب، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الشركاء في القطاع الخاص مارس الماضي، عن تدريب نحو مليونين و55 ألف فرصة تدريب للمواطنين، منهم عدد من الباحثين عن العمل والطلاب ومن هم على رأس العمل. اضافة اعلان



الاستثمار في رأس المال البشري



هذا وأوضحت حملة "وعد" التي تأتي ضمن متطلبات رؤية 2030، أنها تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وذلك بتمكين تدريب مليون مواطن سعودي بنهاية 2025، وتحفيز ودعم منشآت القطاع الخاص على المشاركة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحسين ثقافة تدريب الموظفين، ورفع معدل التدريب في القطاع الخاص، وفقا لـ"الوطن".



تنفيذ مسارات المناطق



هذا وبدأت الوزارة أخيرا في تنفيذ مسارات المناطق، لتمكين الشباب في كل مناطق ومدن المملكة من الاستفادة من هذه الحملة، التي بدأت بالحدود الشمالية.

وتم إبرام اتفاقيات لتوفير 30 ألف فرصة تدريبية في المنطقة بنهاية 2025، بينما من المرتقب أن تشمل باقي المناطق وفق خطة مجدولة تحقق استفادة الفئات المستهدفة من برنامج التدريب، حيث ستشمل عرعر ثم الخبر وجدة ونجران.

