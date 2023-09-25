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صحيفة تواصل الالكترونية

"الموارد": اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين لهذه الوظائف

الموارد البشرية1
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أ أ
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يعد اختبار القدرات المعرفية أحد الاختبارات العامة التابعة للمركز الوطني للقياس.
ويهدف إلى تقييم القدرات والإمكانيات التي يمتلكها الأفراد لإدراك العلاقات بين الأشياء والعلاقات المختلفة وفهمها، إلى جانب معرفة مدى قدرة الفرد على إطلاق الأحكام المناسبة في المواقف الحياتية وتقييمها.اضافة اعلان
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن امتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين، أو المفاضلة في الترقيات في نظام الموارد البشرية يخضعون لاختبار القدرة المعرفية، -عدا الوظائف الصحية والتعليمية.
ويطلب الاختبار عدد من الجهات؛ كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و وزارة العدل وغيرها.

جميع الحاصلين على شهادات جامعية

وتقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بتقديم الاختبار لجميع الطلاب الحاصلين على شهادات جامعية في المملكة لقياس مدى قدرات المتقدمين للوظائف المختلفة على أداء المهام المطلوبة لاختياره لوظيفة محددة من عدمه.

المفاضلة بين المتقدمين للوظائف 

ويعتبر أحد العوامل التي تُراعى في إجراء المفاضلة بين جميع المتقدمين للوظائف المختلفة.

تكلفة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية


تبلغ تكلفة رسوم التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية للجامعيين التسجيل المبكر: 200 ريال، التسجيل المتأخر: 250 ريال.
وأوضحت الهيئة أنه يشترط على المتقدم أن يكون مقيم في المملكة بشكل مستمر، وأن يكون حاصلاً علي درجة البكالوريوس أو الماجستير، كما يجب أن يكون قد تم قبوله في إحدى الوظائف الإدارية بالمملكة.

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