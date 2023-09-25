"الموارد": اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين لهذه الوظائف

أ أ

يعد اختبار القدرات المعرفية أحد الاختبارات العامة التابعة للمركز الوطني للقياس.

ويهدف إلى تقييم القدرات والإمكانيات التي يمتلكها الأفراد لإدراك العلاقات بين الأشياء والعلاقات المختلفة وفهمها، إلى جانب معرفة مدى قدرة الفرد على إطلاق الأحكام المناسبة في المواقف الحياتية وتقييمها. اضافة اعلان

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن امتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين، أو المفاضلة في الترقيات في نظام الموارد البشرية يخضعون لاختبار القدرة المعرفية، -عدا الوظائف الصحية والتعليمية.

ويطلب الاختبار عدد من الجهات؛ كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و وزارة العدل وغيرها.



مرحباً سلطان:

يقدم اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الموارد البشرية

-عدا الوظائف الصحية والتعليمية-

حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات؛ كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و وزارة العدل وغيره.

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) September 25, 2023

جميع الحاصلين على شهادات جامعية



المفاضلة بين المتقدمين للوظائف



تكلفة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية



وتقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بتقديم الاختبار لجميع الطلاب الحاصلين على شهادات جامعية في المملكة لقياس مدى قدرات المتقدمين للوظائف المختلفة على أداء المهام المطلوبة لاختياره لوظيفة محددة من عدمه.ويعتبر أحد العوامل التي تُراعى في إجراء المفاضلة بين جميع المتقدمين للوظائف المختلفة.تبلغ تكلفة رسوم التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية للجامعيين التسجيل المبكر: 200 ريال، التسجيل المتأخر: 250 ريال.وأوضحت الهيئة أنه يشترط على المتقدم أن يكون مقيم في المملكة بشكل مستمر، وأن يكون حاصلاً علي درجة البكالوريوس أو الماجستير، كما يجب أن يكون قد تم قبوله في إحدى الوظائف الإدارية بالمملكة.