المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 43 ألفا من درنة

أ أ

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عم نزوح أكثر من 43 ألفا من سكان مدينة درنة الليبية جراء الفيضانات.



نزوح أكثر من 43 ألفا من سكان مدينة درنة اضافة اعلان



تلوث مياه درنة بسبب سيل الفيضانات



وفاة أكثر من 3300 شخص وفقدان الآلاف



وفي تقرير لها حول الوضع في شرق ليبيا، أكدت أن ما لا يقل عن 43059 شخصًا نزحوا إثر الفيضانات في شمال شرق ليبيا.وبينت أن الاحتياجات الملحة للأشخاص النازحين تشمل "المواد الغذائية والمياه العذبة والصحة العقلية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.وحسب "فراني برس"، فقد أضافت المنظمة أن نقص إمدادات المياه قد يكون دفع الكثير من الأشخاص النازحين إلى مغادرة درنة للتوجه إلى مدن أخرى في شرق وغرب البلاد.وحتى أمس، السلطات الليبية طلبت من سكان المدينة عدم استخدام المياه من شبكة التوزيع المحلية باعتبار أنها ملوثة بسبب سيل الفيضانات.فيما أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها تعمل على منع انتشار أمراض وتجنب أزمة ثانية مدمرة في المنطقة" محذرة من مخاطر مرتبطة "بالمياه وغياب مستلزمات النظافة الصحية.وفي المدينة البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، تسبّبت الفيضانات الناجمة عن انهيار سدين تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي حملتها العاصفة دانيال في وفاة أكثر من 3300 شخص وفقدان الآلاف .