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"المنافسة" تطالب بالسماح لشركات التأمين بإقامة منشآت صحية

الهيئة العامة للمنافسة
هيئة المنافسة
أ أ
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أوصت هيئة المنافسة السماح لشركات التأمين الصحي بإقامة منشآت الرعاية الصحية الأولية، في ظل نقص الأطباء العاملين المستقلين "أطباء الرعاية الصحية الأولية". اضافة اعلان
إضافة إلى الاندماج الرأسي لمقدمي الرعاية الصحية وخدمات التأمين، ومكافآت الأطباء القائمة على الحوافز.


إنفاذ اللوائح التنظيمية

وطالبت هيئة المنافسة بإنفاذ اللوائح التنظيمية التي تشترط متابعة رحلة المريض التي يحددها مجلس الضمان الصحي، والتي تتضمن الحصول على استشارة رعاية صحية أولية مستقلة.
وذلك قبل إجراء إحالة أخرى إلى أخصائي، مع التشجيع والتحفيز على إنشاء منشآت جديدة مستقلة للرعاية الصحية الأولية.


تحسين معايير الأخلاق المهنية

وشددت المنافسة على تحسين معايير الأخلاق المهنية مع فرض قيود أوضح على المكاسب المالية غير المشروعة المتأتية عن ممارسة مهنة الطب.
وضرورة إنشاء نظام لقياس وتقييم الجودة وتصنيف المستشفيات والأطباء ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على أساس جودة والنتائج والمخرجات الطبية.


تبادل بيانات المطالبات بين شركات التأمين

وقالت عن التحديات المختصة بالتأخير في مشاركة سجل بيانات المطالبات من قبل شركات التأمين، إضافة إلى عدم دقة تلك البيانات، سيتم تحسين عملية تبادل بيانات المطالبات بين شركات التأمين من خلال تعجيل التنفيذ الكامل لمنصة «نفيس».
ونوهت بفرض غرامة مالية على شركات التأمين في حال التأخر بمشاركة سجل بيانات المطالبات، أو عدم دقتها من خلال وظائف الكشف الآلي في إطار منصة النظام الموحد.


الاستحقاقات الإلزامية لوثائق التأمين الصحي

وطالبت هيئة المنافسة فيما يتعلق بشمول الحد الأدنى من الاستحقاقات الإلزامية لوثائق التأمين الصحي لخدمات قد تكون غير ضرورية، بإعادة تقييم الحد الأدنى من الاستحقاقات المطلوبة على وثائق التأمين.
وذلك للسماح بمزيد من التمايز بين المنتجات، وتنظيم حملات توعية لإعلام شركات التأمين الصحي والمستهلكين بإمكانية تقديم وثائق تأمين صحي تكميلية,

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