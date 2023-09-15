"المنافسة" تحرك دعاوى جزائية ضد 6 منشآت تواطأت في مشاريع بـ600 مليون ريال

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وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، الاتهام لعدد من وكلاء السيارات والموزعين، ووافق على تحريك الدعاوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات، وضد 24 منشأة في قطاعات أخرى. اضافة اعلان

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ83 لمجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، الذي عقد بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم.





نتائج الدراسة في قطاع السيارات





اتخاذ التدابير اللازمة ضد 9 منشآت





اشتباه في تواطئ 6 منشآت





تواطؤ في مشاريع وزارة الصحة





عطاءات بلغت 600 مليون ريال



واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عددا من القرارات والتوجيهات.واستعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، تضمنت 128 عملية استقصاء ضد 70 منشأة وكلاء وموزعون ومعارض سيارات.وأقر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة على 9 منشآت في قطاع تحلية المياه، بتصحيح أوضاعها وإيقاف الاتفاق على التسعير،كما أقر مجلس إدارة الهيئة تحريك الدعاوى الجزائية ضد 3 منشآت في قطاع الدعاية والإعلان للاشتباه بمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.وقرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد 6 منشآت عاملة في قطاع تقنية المعلومات للاشتباه بتواطئها في مشاريع بلغت قيمتها 7,748,772 ريالا.وقرر المجلس تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في مجال البرمجة الحاسوبية نظير الاشتباه بامتناعهما عن التعامل مع منشأة أخرى مما أدى لإضعاف موقفها التنافسي في السوق.واستعرض المجلس نتائج التقصي والتحقيق بناء على الاشتباه في تواطؤ 5 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع لوزارة الصحة بلغت قيمتها 432,880 ريالاً.وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد المنشآت المشتبه بتواطئها لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.وأثناء الاجتماع، استعرض المجلس نتائج التقصي والتحقيق بناء على الاشتباه في تواطؤ 8 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع الصناعات التحويلية لإحدى الشركات الكبرى بلغت قيمتها 600 مليون ريال.وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد 6 منشآت، ودراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين، ووافق على منح «الحصانة القضائية» لمنشأة بادرت بكشف المتواطئين وقدمت الأدلة الداعمة.