السبت، 01 ربيع الأول 1445 ، 16 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

"المنافسة" تحرك دعاوى جزائية ضد 6 منشآت تواطأت في مشاريع بـ600 مليون ريال

الهيئة العامة للمنافسة
الهيئة العامة للمنافسة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، الاتهام لعدد من وكلاء السيارات والموزعين، ووافق على تحريك الدعاوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات، وضد 24 منشأة في قطاعات أخرى.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ83 لمجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، الذي عقد بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم.


نتائج الدراسة في قطاع السيارات

واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عددا من القرارات والتوجيهات.
واستعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، تضمنت 128 عملية استقصاء ضد 70 منشأة وكلاء وموزعون ومعارض سيارات.


اتخاذ التدابير اللازمة ضد 9 منشآت

وأقر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة على 9 منشآت في قطاع تحلية المياه، بتصحيح أوضاعها وإيقاف الاتفاق على التسعير،
كما أقر مجلس إدارة الهيئة تحريك الدعاوى الجزائية ضد 3 منشآت في قطاع الدعاية والإعلان للاشتباه بمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.


اشتباه في تواطئ 6 منشآت

وقرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد 6 منشآت عاملة في قطاع تقنية المعلومات للاشتباه بتواطئها في مشاريع بلغت قيمتها 7,748,772 ريالا.
وقرر المجلس تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في مجال البرمجة الحاسوبية نظير الاشتباه بامتناعهما عن التعامل مع منشأة أخرى مما أدى لإضعاف موقفها التنافسي في السوق.


تواطؤ في مشاريع وزارة الصحة

واستعرض المجلس نتائج التقصي والتحقيق بناء على الاشتباه في تواطؤ 5 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع لوزارة الصحة بلغت قيمتها 432,880 ريالاً.
وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد المنشآت المشتبه بتواطئها لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.


عطاءات بلغت 600 مليون ريال

وأثناء الاجتماع، استعرض المجلس نتائج التقصي والتحقيق بناء على الاشتباه في تواطؤ 8 منشآت تقدمت بعطاءاتها في مشاريع الصناعات التحويلية لإحدى الشركات الكبرى بلغت قيمتها 600 مليون ريال.
وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد 6 منشآت، ودراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين، ووافق على منح «الحصانة القضائية» لمنشأة بادرت بكشف المتواطئين وقدمت الأدلة الداعمة.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
12:25 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

السبت 1 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

الهيئة السعودية للمقاولين
11:34 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

وظائف إدارية حكومية لا تتطلب الخبرة في الهيئة السعودية للمقاولين

أهم 10
11:33 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

أهم 10.. انتهاء حظر العمل في الشمس و5 أسباب للتعليم عن بعد ومشاهدات الاقتراب من الموت

وزير
11:32 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية القُمر المتحدة

اقرأ أيضا

لـ 7 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على هذه المناطق

للثانوية فأعلى.. فتح باب التقديم على وظائف مراقبين جويين في مطارات المملكة

50 أخرى في الطريق.. إزالة الأسوار الخارجية عن 50 حديقة في مدينة الرياض

تساقط تجار السموم.. إحباط تهريب كميات من المخدرات في الرياض وهذه المناطق

رسميا.. 5 أسباب تستوجب تحويل التعليم من حضوري إلى عن بعد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

F6ECcWMWQAANwXt
8:30 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"مدني الرياض" يخمد حريقًا في شاحنة بحي الملك فهد

آيفون 12
7:55 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

ورطة أبل مع مخاطر آيفون 12.. والدول الأوروبية بدأت سحبه من الأسواق

لالالالالال
7:14 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل لـ الارصاد" من رياح شديدة على تبوك

حمود العتيبي 23
6:32 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

5 معايير لرفع كفاءة مكاتب الاستقدام بالمملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
11:33 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

أهم 10.. انتهاء حظر العمل في الشمس و5 أسباب للتعليم عن بعد ومشاهدات الاقتراب من الموت

ن
11:09 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

هل تنهى أسعار النفط العام الحالي عند سعر 100 دولار؟ هذا التقرير يجيب

F6Fr-gjXMAAzTDu
10:43 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لـ 7 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على هذه المناطق

حساب المواطن
10:33 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لأصحاب العقارات.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم

العالم في أسبوع - صغيرة
8:06 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع أسعار السكن والمياه وحسم درجات للطلاب

درنة قبل العاصفة وبعدها
6:59 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"درنة" قبل وبعد الإعصار.. صور جوية تكشف هول الكارثة (تقرير)