المملكة تنفق على الأطعمة والمشروبات 2 مليار ريال في أسبوع

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تصدر قطاع الأطعمة والمشروبات، القطاعات في قيمة عمليات نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي، بقيمة عمليات بلغت 2.004 مليار ريال، وفق البنك المركزي "ساما". اضافة اعلان

وجاء قطاع المطاعم والمقاهي في تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت نحو 1.751 مليار ريال بانخفاض 3.1%، وبعدد عمليات 54.388 مليون عملية بزيادة 4.2%.





قطاع السلع والخدمات





قطاع مواد التشييد والبناء





12.14 مليار ريال مبيعات نقاط البيع





جدة في المركز الثاني بـ 1.718 مليار ريال



أشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 1.423 مليار ريال، بينما في المرتبة الرابعة قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت 830.467 مليون ريال.وجاء قطاع محطات الوقود في المرتبة الخامسة مسجلًا 791.269 مليون ريال، بينما جاء سادسًا قطاع النقل بقيمة عمليات بلغت نحو 692.420 مليون ريال.واحتل قطاع الملابس والأحذية المرتبة السابعة بقيمة عمليات بلغت 659.424 مليون ريال.وأوضحت النشرة أن قطاع مواد التشييد والبناء جاء في المرتبة الثامنة بقيمة عمليات بلغت 354.292 مليون ريال، تلاه قطاع المجوهرات بقيمة عمليات بلغت 338.654 مليون ريال.وأفادت النشرة بأن قطاع الترفيه والثقافة جاء في المرتبة التاسعة بقيمة عمليات بلغت 307.118 مليون ريال، تلاه قطاع الأثاث بقيمة عمليات بلغت 290.465 مليون ريال.وبلغ إجمالي قيمة مبيعات نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 7 أكتوبر الحالي نحو 12.145 مليار ريال، مقابل 13.624 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، بتراجع 10.9%.وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 4.035 مليار ريال بانخفاض قدره 9.1%.وجاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.718 مليار ريال، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 631.582 مليون ريال، منخفضة بنسبة 8.4%.