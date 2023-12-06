الأربعاء، 22 جمادى الأولى 1445 ، 06 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة تنضم لميثاق الرصد الفضائي للمناخ

المناخي
وكالة القضاء السعودية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت المملكة ممثلة بوكالة الفضاء السعودية انضمامها لميثاق الرصد الفضائي للمناخ الذي يقوده المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء (CNES).اضافة اعلان

ما هو الرصد الفضائي للمناخ؟

ويهدف الميثاق إلى جمع الكيانات العامة والخاصة المشاركة في قطاع الفضاء، لتحديد أطر التعاون حول التغير المناخي وتبادل المعلومات والبيانات باستخدام تقنيات الفضاء للحد من تأثيراته.
كما يهدف الميثاق إلى استغلال القدرات والإمكانات لتقنيات الفضاء في دراسة آثار تغير المناخ ورصدها وتخفيف حدتها والتكيف معها، وتبادل الخبرات والمعارف ذات الصلة.

المملكة حريصة على إيجاد حلول لظاهرة التغير المناخي

وقع على وثيقة الانضمام من جانب الوكالة معالي الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومن جانب المركز الرئيس التنفيذي للعمليات ليونيل سوشيت.
وأكد الدكتور التميمي أن هذه الخطوة نابعة من حرص المملكة على إيجاد حلول لظاهرة التغير المناخي وتأثيرها على الحياة في كوكب الأرض.

توحيد الجهود العالمية لإيجاد حلول للتحديات

مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود العالمية والمشاركة بفاعلية لإيجاد حلول لهذه التحديات التي تواجه البشرية بأكملها.
وأشار إلى أن انضمام الوكالة للميثاق الذي يتضمن 26 دولة أخرى سيسهم في إيجاد حلول ذات أثر إيجابي للتحديات المناخية خاصة وأنها ستحرص على توظيف إمكاناتها التقنية والبشرية.

البيان الدولي للرصد الفضائي للمناخ

إضافة إلى رفع جودة الحياة على الأرض, علماً أن هذا الإعلان يأتي امتداداً لتوقيع المملكة في أكتوبر من العام الجاري على البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ.
 يشار إلى أن وكالة الفضاء السعودية سعت منذ تأسيسها إلى العمل مع مختلف الأطراف الدولية للوصول إلى أطر تعاون مشتركة فيما بينها.

خدمة البشرية وتعزيز رفاهيتها

وعدد من المشاريع التي تستهدف بشكل رئيسي خدمة البشرية وتعزيز رفاهيتها وذلك من خلال تعزيز مساهمة القطاع الفضائي في مواجهة التحديات التي تواجه البشرية.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "تواصل".. اشترك الآن

اقرأ أيضا

ولى العهد السعودي
5:13 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

بعد إعلان ميزانية عام 2024م .. ولي العهد: نمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة

أخبار السعودية
5:02 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. أكثر من 3 آلاف قطعة أرض مجانية ووقف الدعم السكني عن هؤلاء

6756876
5:01 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد

الهيئة العامة للطرق
4:53 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تنشيء حسابًا في منظمة "IRAP" العالمية

اقرأ أيضا

برد ورياح.. شاهد غزارة الأمطار على طريق الشميسي السريع غرب مكة

"الفضلي": 200 مليون نخلة تنتج 9.7 ملايين طن من التمور سنويًا

إحكام: الرد على إفادة طلبات التملك المرفوعة خلال 15 يومًا

الموعد والشروط.. وظائف شاغرة بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ8 مناطق من أمطار وسيول وأتربة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

68666
2:49 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

ظهراليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة مع بردية القريات

المركز الوطني للحياة الفطرية
2:44 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

بيان مهم من "الحياة الفطرية" حول رصد خليجي يصطاد كائنات فطرية

أخبار السعودية
2:12 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. أشهر أساليب الاحتيال على المواطنين و 120ألف ريال تمويل من بنك التنمية

سكني
2:09 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. أكثر من 3 آلاف قطعة أرض مجانية من "سكني" للمواطنين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ولى العهد السعودي
5:13 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

بعد إعلان ميزانية عام 2024م .. ولي العهد: نمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة

6756876
5:01 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد

وزارة الدفاع
3:16 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط وطريقة ومواعيد التقديم بالوظائف العسكرية المتاحة

أمطار المملكة
3:01 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ8 مناطق من أمطار وسيول وأتربة

سكني
2:09 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. أكثر من 3 آلاف قطعة أرض مجانية من "سكني" للمواطنين

الضمان الاجتماعي المطور
1:02 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. هل تستحق زوجـة المواطن "غير السعودية" الضمان الاجتماعي؟