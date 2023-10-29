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المملكة تُعلن بدء المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة

البرهان وحميدتي
البرهان وحميدتي
أ أ

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأحد، بدء المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.
وأوضحت في بيان لها، أن محادثات جدة تتركز على إيصال المساعدات ووقف إطلاق النار في السودان، مشيرة إلى أن المحادثات "لن تتناول قضايا ذات طبيعية سياسية".اضافة اعلان

بدء المحادثات بين الجيش الدعم السريع في جدة

وأعلن الميسرون "المملكة، والولايات المتحدة الأمريكية، والهيئة الحكومية للتنمية "الإيقاد" مع الاتحاد الأفريقي"، بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، بحسب ما جاء في "واس".
وبحسب ما ورد في البيان، فإن محادثات جدة ستركز على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، والعمل على تحقيق وقف إطلاق النار ، إضافة للوصول إلى وقف دائم للأعمال العدائية.
وحضت المملكة قبل أيام كلاً من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على وقف القتال.

استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة

وحثتهما على استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة و"الالتزام بحماية المدنيين في السودان" في 11 مايو الماضي.
كما رحبت المملكة باستئناف المحادثات بين ممثلي الجيش و قوات الدعم في مدينة جدة بتيسير من الرياض وواشنطن، وبالشراكة مع ممثل مشترك لكلٍ من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد".
وأكدت المملكة حرصها على وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة ووقف الصراع لحقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، ودعماً لانتهاء هذه الأزمة وخروج السودان منها وصولاً إلى اتفاق سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.

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