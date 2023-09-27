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صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة تعزي حكومة وشعب العراق في ضحايا حريق إحدى قاعات الأفراح

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حريق نينوى
أ أ
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أعربت وزارة الخارجية، عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق، جراء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بسبب وقوع حريق في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى.اضافة اعلان
 وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق جراء هذا الحادث المؤلم، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 450 شخصًا

وحسب آخر إحصائية رسمية، فقد ارتفع عدد الضحايا والمصابين في حريق قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى بالعراق إلى أكثر من 450 شخصًا بين قتيل وجريح.


سبب حريق قاعة الحمدانية

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الداخلية العراقية أن التقرير الأولي لحادثة الحمدانية يشير إلى أن الأمر ليس جنائيًا وإنما فقدان لإجراءات السلامة.


استخدام الألعاب النارية
وأوضحت أن التحقيقات الأولية تؤكد أن سبب الحريق هو استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة ومن ثم اتساع دائرة الحريق وانهيار أجزاء من القاعة.
وأكدت أن الوضع مسيطر عليه في دائرة صحة نينوى، لافتة النظر إلى أن هناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة لإسعاف المصابين جراء حريق الحمدانية.


مالك قاعة الحمدانية هرب إلى كردستان
ولفت قائد عمليات نينوى، إلى أن استخدام الألعاب النارية داخل قاعة الحمدانية هو سبب الحريق، مبينًا أن فرق الدفاع المدني أنهت عملها في قاعة الحمدانية ولا جثث متبقية، مؤكدًا أن مالك قاعة الحمدانية هارب إلى إقليم كردستان ونعمل على ضبطه.


 توقيف 9 أشخاص مسؤولين عن القاعة
وأكد أنه تم توقيف 9 أشخاص مسؤولين عن قاعة الحمدانية بعد حريق أسفر عن مقتل وإصابة المئات، وأن الكثير من حالات الإصابة بحريق الحمدانية ناتجة عن التدافع والاختناق.


فتح تحقيق لمعرفة ملابسات حريق الحمدانية
وقال الرئيس العراقي إنه أكد على ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات حريق الحمدانية في محافظة نينوى، لافتًا إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل عملها في قاعة الأفراح في محافظة نينوى.

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