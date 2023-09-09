السبت، 24 صفر 1445 ، 09 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

المملكة تعرب عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها الشقيق عقب الزلزال الذي ضرب البلاد

خادم الحرمين وولي العهد
خادم الحرمين وولي العهد
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعربت المملكة عن صادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية جراء سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد وأدت إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.
كما عبرت المملكة عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل وتقدم خالص تعازيها لأسر المتوفين.اضافة اعلان

عدد الضحايا:


وكانت الداخلية المغربية قد أعلنت عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 632 قتيلا.

زلزال المغرب:


وقبل ساعات أعلنت السلطات المغربية, عن مقتل 296 شخصا, وإصابة 153 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب إقليم "الحوز" جنوب شرق المغرب.
وأفادت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها, بأن الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، أسفر عن مقتل 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت في حصيلة أولية.

وأضافت أنها سجلت أيضاً إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.


التبرع بالدم:


من جهته وجه المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش نداء من أجل التبرع بالدم على إثر الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة جهة مراكش – آسفي واستشعره سكان عدد من مدن المملكة.

اقرأ أيضا

حوادث المرور
2:16 م السبت، 09 سبتمبر 2023

تحذير من "المرور": 6 مسببات لانحراف المركبة المفاجئ على الطريق

خادم الحرمين وولي العهد
1:55 م السبت، 09 سبتمبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا الزلزال

الداخلية
1:14 م السبت، 09 سبتمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بـ 13 متورطًا في خيانة المملكة

WhatsApp Image 2023-09-09 at 11.36.39 AM
11:31 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

تعليم جازان يحدد آخر موعد للطلاب والطالبات للتسجيل في مسابقة "موهوب"

اقرأ أيضا

بعد 14 يومًا.. الطلاب والمعلمون على موعد مع أول إجازات العام الدراسي

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني

بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة العشرين بالهند

في اليوم العالمي لمحو الأمية .. المملكة تدعم الطلاب وتوفر 1871 مدرسة

حتى الصباح.. "الأرصاد" يًحذر من شبورة مائية وضباب على مكة وعسير

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

download 5:15 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

شاب يكشف مفاجأة عن بيع التمور في كرنفال بريدة

Capto_Capture 2023-08-21_09-04-01_PM 9:08 م الإثنين، 21 أغسطس 2023

فيديو يوثق لحظة اقتحام وكر أحد تجار السموم .. وهذا ما عثر عليه بحوزته

Capto_Capture 2023-08-21_07-04-51_PM 7:16 م الإثنين، 21 أغسطس 2023

فوائد عديدة لـ "خيار البحر" تعرف عليها (فيديو)

الدوريات الامنية - الافواج الامنية 6:23 م الإثنين، 21 أغسطس 2023

الإطاحة بـ 5 أشخاص امتهنوا ترويج المخدرات والصيد بدون ترخيص

اقرأ أيضا

نزاهه
1:05 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

"نزاهه" تبحث مع الانتربول مكافحة الجرائم العابرة للحدود

أمطار وسيول في مكة
12:54 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

من السبت للأربعاء.. تحذير عاجل لـ"أزمات مكة" بضرورة تجنب مجاري السيول

مواقيت الصلاة
12:12 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

السبت 24 صفر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

الموارد البشرية1
11:36 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

12 ألف مجهول نسب ينتظرون إضافة الألقاب إلى أسمائهم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حوادث المرور
2:16 م السبت، 09 سبتمبر 2023

تحذير من "المرور": 6 مسببات لانحراف المركبة المفاجئ على الطريق

خادم الحرمين وولي العهد
1:55 م السبت، 09 سبتمبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا الزلزال

سكني
1:36 م السبت، 09 سبتمبر 2023

راتبك ضعيف.. كيف يمكنك الاستفادة من القسط الميسر؟

الداخلية
1:14 م السبت، 09 سبتمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بـ 13 متورطًا في خيانة المملكة

حساب المواطن
1:03 م السبت، 09 سبتمبر 2023

هل يُخصم دعم حساب المواطن من راتب الضمان الاجتماعي؟

مسجد
11:52 ص السبت، 09 سبتمبر 2023

مئذنة أشهر مسجد في مراكش تتمايل بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب