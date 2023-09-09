المملكة تعرب عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها الشقيق عقب الزلزال الذي ضرب البلاد

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أعربت المملكة عن صادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية جراء سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد وأدت إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

كما عبرت المملكة عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل وتقدم خالص تعازيها لأسر المتوفين. اضافة اعلان





عدد الضحايا:

زلزال المغرب:



التبرع بالدم:

وكانت الداخلية المغربية قد أعلنت عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 632 قتيلا.وقبل ساعات أعلنت السلطات المغربية, عن مقتل 296 شخصا, وإصابة 153 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب إقليم "الحوز" جنوب شرق المغرب.وأفادت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها, بأن الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، أسفر عن مقتل 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت في حصيلة أولية.وأضافت أنها سجلت أيضاً إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.من جهته وجه المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش نداء من أجل التبرع بالدم على إثر الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة جهة مراكش – آسفي واستشعره سكان عدد من مدن المملكة.