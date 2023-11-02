الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

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المملكة تسعى لتحقيق الريادة والرفاهية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة

مركز الملك عبدالعزيز
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
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أكد أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور عبدالله الفوزان أن المملكة تسعى إلى تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات.اضافة اعلان

دفع عجلة التنمية لتحقيق الازدهار

وقال إنها تعمل جاهدة على دفع عجلة التنمية لتحقيق الاستقرار والازدهار وتوفير الرفاهية للمواطنين، وفق أعلى معايير الجودة في العالم.
وذلك من خلال القوانين والتشريعات التي تنظم سير شؤون مؤسسات الدولة ممثلة بالقطاع الحكومي والأهلي والقطاع غير الربحي، بما يعود على الفرد والمجتمع بالفائدة المرجوة.


تدعيم قنوات التواصل

وأوضح الفوزان خلال كلمته في محاضرة «دور مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة على الأمن الوطني»، أن رؤية السعودية 2030 عملت على تدعيم قنوات التواصل بين كافة الأجهزة.
وبهدف خدمة المواطن وتلبية احتياجاته وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها، مبينًا أن المملكة تدرك أن بناء مجتمع طموح ومتكامل يتم من خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني في القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية.


جودة الحياة وتعظيم الأثر الاجتماعي

وأوضح أن ذلك يحقق ارتفاعًا في الناتج المحلي والنمو الاقتصادي الذي ينعكس على جودة الحياة وتعظيم الأثر الاجتماعي في بناء وطن مستقر ومتوازن وموحد.
وأشار الفوزان إلى اهتمام الدولة بتنظيم لوائح منظمات المجتمع المدني حتى أصبحت سمة من سمات التنمية لمساعدة الحكومة بتحمل جزء من أعباء التنمية والمشاركة في إدارة منظمات المجتمع المدني.


دور مؤسسات المجتمع المدني

وأشاد بالدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني في المملكة في تحقيق مصالح أفراد المجتمع وفق أعلى المعايير، والتي تحقق الاحترام والتراضي والتسامح وتقبل التنوع والاختلاف.
وقال «إن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عمل منذ تأسيسه على تعزيز التلاحم الوطني، وحماية النسيج المجتمعي، وجعله أحد أهدافه التي يسعى لتحقيقها عبر أنشطته وبرامجه ولقاءاته المتنوعة.

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