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المملكة تستضيف أكبر مؤتمر للأمم المتحدة حول مكافحة التصحر

المؤتمر
مؤتمر الأمم المتحدة
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وقعت المملكة والأمم المتحدة اليوم، اتفاقية تمهد الطريق لعقد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أطراف الاتفاقية (COP 16) في الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024.اضافة اعلان

مؤتمر الرياض أكبر اجتماع على الإطلاق للأطراف الـ 197

ويعد مؤتمر الرياض COP16 أكبر اجتماع على الإطلاق للأطراف الـ (197) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهو الأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق.
ويصادف عام 2024 الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم اتفاقيات ريو، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

المملكة تتبنى عدد من المبادرات البيئية الرائدة

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي: إن استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف تأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بحماية البيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وتتبنى المملكة عددٍ من المبادرات البيئية الرائدة، منها مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، حيث أولت المملكة استضافة المؤتمر أهمية بالغة، لكونها تصب في مسار تحقيق المستهدفات البيئية محليًا ودوليًا.

تعزيز الجهود الدولية للحد من تدهور الأراضي والتصحر

وأضاف أن انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة يكتسب أهمية كبرى، نظرًا للحاجة الماسة إلى تعزيز الجهود الدولية للحد من تدهور الأراضي والتصحر، والتي تؤثر بشكلٍ كبير على الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
ونوه بتأثر 3 مليارات نسمة بتدهور الأراضي، وخسائر تقدر قيمتها بـ 6 تريليونات دولار من الخدمات الإيكولوجية المفقودة، متطلعًا أن يوفر المؤتمر منصةً فعّالة للعمل المشترك للدول الأعضاء كافة.

نفقد الأراضي الخصبة بمعدل خطير

وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السيد إبراهيم ثياو: اليوم، نفقد الأراضي الخصبة بمعدل ينذر بالخطر، مما يعرض الاستقرار العالمي والازدهار والاستدامة للخطر.
وأضاف يجب أن يشكل مؤتمر الرياض COP16 نقطة تحول في الطريقة التي نتعامل بها مع أغلى مواردنا والتعامل بشكل جماعي مع حالة الطوارئ العالمية للجفاف.

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