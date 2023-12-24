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والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن وتهيئة الظروف اللازمة

المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة

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 أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن رقم (2720) الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقفٍ مستدام لإطلاق النار.اضافة اعلان

وقف شامل للعمليات العسكرية


 وعبّرت الوزارة عن أملها بأن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة.

وضع حد فوري للانتهاكات الممنهجة


 وأكدت وزارة الخارجية على تجديد المملكة مطالبتها باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حدٍ فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزّل من قتل وتهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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