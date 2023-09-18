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المملكة تدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى بدعم من الاحتلال

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
وزير الخارجية
أ أ
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

استفزاز مشاعر المسلمين

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وأكدت المملكة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحمّلت وزارة الخارجية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.

إنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي 


كما شدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت المملكة بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

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