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المملكة تتصدر دول العالم في ثقة المواطنين بحكوماتهم

علم السعودية
مشاريع ومبادرات رؤية المملكة 2030 قادت المملكة إلى الصدارة
أ أ
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تصدرت المملكة مؤشر "تقرير الثقة 2024" لقياس مستويات الثقة والمصداقية بين الحكومة والمواطنين، بنسب 86%، وبزيادة 5% عن العام الماضي. 

 

المملكة تتصدر دول العالم في ثقة المواطنين بحكوماتهماضافة اعلان

وجاءت الصين ثانيًا بنسبة 85%، والإمارات ثالثًا بنسبة 84%، وسنغافورة رابعًا بنسبة 77%، في التقرير الصادر عن شركة "إيدلمان" للاستشارات والعلاقات العامة.  

الرابعة عالميًّا في مؤشر الثقة بقطاع الأعمال


كما احتلت المملكة المركز الرابع عالميًّا في مؤشر الثقة بقطاع الأعمال، والمركز السابع في مؤشر الثقة في الإعلام من بين 28 دولة شملها التقرير.
ووفقًا لموقع "العربية نت"، فإن تصدر المملكة للتقرير والتقدم في المؤشرات الأخرى يـأتي نتيجة لمشاريع ومبادرات رؤية المملكة 2030، وأثر الإصلاحات الاقتصادية والمجتمعية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويأتي ذلك في ظل عدد من التغيرات الكبيرة التي عملت عليها وزارة الإعلام مؤخرًا، والتي تنوعت بين جوانب تنظيمية وإدارية، إلى جانب الحراك الإعلامي في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المبادرات والمشاريع والبرامج الإعلامية.


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