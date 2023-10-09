المملكة تتصدر العالم بأقل سن لتقاعد الموظفين

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كشفت إحصائية جديدة عن أعمار التقاعد في 45 دولة، بناءً على تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتناول التقرير دولاً لديها أعلى سن تقاعد حالي يبلغ 67 عامًا، وهي أيسلندا والنرويج. اضافة اعلان

وسجلت المملكة أدنى سن للتقاعد الحالي وهو 47 عامًا فقط، مع مزايا التقاعد الكاملة.

ثم تأتي تركيا بعمر 52 عامًا، وكان لكل منهما سن تقاعد فعلي أعلى بكثير في المتوسط.





منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية





الاختلافات في أعمار بدء الحياة المهنية





التقاعد المبكر في فرنسا





سن التقاعد في الدول الآسيوية





خروج النساء في وقت أبكر من الرجال



توضح القياسات التي تستخدمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن سن التقاعد الحالي هو السن الذي يمكن فيه للأفراد التقاعد دون عقوبة على المعاش التقاعدي بعد إكمال حياة مهنية بدءًا من سن 22 عامًا.ويشير سن التقاعد الفعلي إلى متوسط سن الخروج من القوى العاملة للعاملين الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر.وقد شهد العديد من البلدان أن العمال يتقاعدون فعلياً في وقت مبكر أو متأخر عن سن التقاعد الحالي، ومن الممكن أن ينشأ هذا التباين بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك الاختلافات في أعمار بدء الحياة المهنية.ويختار بعض الأشخاص أيضًا التقاعد مبكرًا لأسباب شخصية أو بسبب نقص العمل المتاح، أو الحصول على معاش تقاعدي أقل أو في بعض الحالات التخلي عنه تمامًا.وأثارت فرنسا الجدل هذا العام برفع سن التقاعد المبكر عامين، وأثار هذا القرار إضرابات وأعمال شغب واسعة النطاق، وأشعل نقاشات حول التوازن بين الاستدامة الاقتصادية ورفاهية الفرد.ونظرًا للشيخوخة السكانية في العديد من البلدان المتقدمة والحاجة المستمرة للعمالة، فمن غير المتوقع أن تكون هذه الدولة الوحيدة التي تعيد تقييم التقاعد.وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زيادة لمدة عامين في متوسط سن التقاعد الفعلي بحلول منتصف ستينيات القرن الحالي.العديد من الدول الآسيوية بما في ذلك الصين والهند وكوريا الجنوبية لديها الحد الأدنى الرسمي لسن التقاعد في أوائل الستينيات وأواخر الخمسينات.وترى أن العمال يظلون في القوى العاملة حتى أواخر الستينيات من العمر، وفي الوقت نفسه، فإن معظم الدول الأوروبية، لديها عدد أكبر من العمال الذين يتقاعدون قبل الحد الأدنى لسن التقاعد في المتوسط.وشهدت جميع البلدان تقريبًا التي حددت سن التقاعد الفعلي للنساء خروجهن من القوى العاملة في وقت أبكر من الرجال.ويمكن أن يكون هذا نتيجة للمعايير الثقافية المتعلقة بالجنسين، ومعدلات المشاركة في القوى العاملة، وحتى إنشاء أنظمة التقاعد في بلدان مختلفة.