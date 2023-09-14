المملكة الـ 6 عالميًا.. احتياطيات العرب من الغاز بلغت 56 تريليون متر مكعب 2022

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ارتفعت احتياطيات الغاز المؤكدة للدول العربية (تسع دول) 1.9 في المئة أو ما يعادل 1.02 تريليون متر مكعب قياسية خلال العام الماضي، لتبلغ 55.94 تريليون متر مكعب قياسية. اضافة اعلان





ارتفاع احتياطيات المملكة



وكانت المملكة الدولة الوحيدة التي ارتفعت احتياطياتها من الغاز خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع طفيف للغاية للإمارات بنحو 0.1 في المئة أو عشرة مليارات متر مكعب.

وتحتل المملكة المركز السادس عالميًا بنهاية العام الماضي، مشكلة 4.5 في المئة من احتياطيات الغاز الطبيعي عالميًا.

ووفقًا لبيانات منظمة "أوبك"، فقد زادت احتياطيات المملكة بنسبة 11.8 في المئة (1.01 تريليون متر مكعب قياسية)، لتبلغ 9.51 تريليون متر مكعب قياسية بنهاية 2022، مقابل 8.51 تريليون متر مكعب قياسية بنهاية 2021.

ترتيب الدول العربية في احتياطيات الغاز





الاحتياطيات العالمية



والدول العربية التسع هي على الترتيب من حيث الاحتياطيات بنهاية 2022: قطر 23.8 تريليون متر مكعب قياسية، ثم المملكة ثانيًا، والإمارات 8.2 تريليون متر مكعب ثالثًا.وتأتي الجزائر رابعًا بـ 4.5 تريليون متر مكعب قياسية، والعراق 3.7 تريليون متر مكعب قياسية، ومصر 2.2 تريليون متر مكعب قياسية، والكويت 1.8 تريليون متر مكعب قياسية.وثامنًا ليبيا 1.51 تريليون متر مكعب قياسية، وتاسعًا سلطنة عمان 673 مليار متر مكعب قياسية.وشكلت احتياطيات الدول العربية 26.6 في المئة من الاحتياطيات العالمية البالغة 210.1 تريليون متر مكعب قياسية.وارتفعت الاحتياطيات العالمية 2.4 في المئة، لتبلغ 210.1 تريليون متر مكعب قياسية مقابل 205.2 تريليون متر مكعب قياسية بنهاية 2021.ومن بين أكبر عشر دول من حيث احتياطيات الغاز عالميًا، كانت الولايات المتحدة والمملكة أكثر دولتين زيادة في الاحتياطيات خلال 2022، حيث زادت احتياطيات الولايات المتحدة 30 في المئة (3.8 تريليون متر مكعب قياسية).



تراجع وحيد لـ فنزويلأ



على الجانب الآخر كانت فنزويلا الدولة الوحيدة بين الكبار التي تراجعت احتياطياتها بنحو 0.5 في المئة (30 مليار متر مكعب قياسية).

ترتيب الدول في العالم لاحتياطيات الغاز

احتلت روسيا صدارة الدول العالمية في إنتاج الغاز، وحلّت بعدها إيران وقطر والولايات المتحدة وتركمانستان.

وبلغت احتياطيات روسيا 47.8 تريليون متر مكعب قياسية (22.7 في المئة من العالم)، و34 تريليون متر مكعب قياسية (16.2 في المئة) لإيران، و23.8 تريليون متر مكعب قياسية (11.3 في المئة) لقطر، و16.4 تريليون متر مكعب قياسية (7.8 في المئة) للولايات المتحدة، و13.95 تريليون متر مكعب قياسية (6.6 في المئة) لتركمانستان.

وفي المركز السابع حلت الإمارات باحتياطي يبلغ 8.2 تريليون متر مكعب قياسية، وثامنًا نيجيريا باحتياطي يبلغ 5.9 تريليون متر، وتاسعًا فنزيلا باحتياطي 5.5 تريليون متر مكعب قياسية، وعاشرًا الجزائر بـ 4.5 تريليون متر مكعب قياسية.