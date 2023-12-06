المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تنشيء حسابًا في منظمة "IRAP" العالمية

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أعلنت الهيئة
العامة للطرق عن إنشاء حساب للمملكة في البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP .
وجاءت هذه الخطوة تعزيزًا للسلامة وتحسينًا لجودة الطرق فيها، لتصبح المملكة أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى هذا البرنامج الدولي.
اعتماد المملكة كسفير
لتنفيذ أنشطتها عالميًاويقود انضمام
المملكة إلى iRAP إلى اعتمادها كسفير لتنفيذ أنشطتها على
مستوى العالم, كما ستقدم دورًا حيويًا في تطوير وتوحيد المواصفات والمعايير
العالمية للسلامة المرورية.
ويعزز ذلك جهود المملكة لتحسين سلامة الطرق وحماية المستخدمين، ويوثق ذلك نتائج عمليات المسح والتقييم التي ستجرى في المملكة عالمياً.
رفع مستوى
الجودة والسلامة على شبكة الطرقويجسد انضمام
المملكة لـ iRAP التزام الهيئة العامة للطرق برفع مستوى
الجودة والسلامة على شبكة الطرق وذلك بكفاءات وطنية متميزة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن انضمام المملكة إلى iRAP يعزز من حرصها على إقامة شراكات وتعاون مع كبرى الجهات العالمية، وترسيخ دور الهيئة العامة للطرق في تمثيل المملكة في المنظمات ذات العلاقة بالطرق.
تعمل iRAP على تقييم الطرق وتحليل
مستوى سلامتهاوتعد iRAP منظمة
دولية تعمل على تقييم الطرق وتحليل مستوى سلامتها، وتقديم توصيات لتحسينها وتحسين
حماية المستخدمين على الطرق.
وتعمل المنظمة أيضًا على تطوير منهجيات وأدوات لتقييم الطرق، وتوثيق البيانات والنتائج ذات الصلة بالسلامة المرورية.
استفادة المملكة
من المعايير العالمية ومن المتوقع أن
يحقق انضمام المملكة إلى iRAP نتائج إيجابية على المدى الطويل، حيث
ستستفيد المملكة من التوجيهات والمعايير العالمية في مجال السلامة المرورية.
أضافة إلى تطبيقها في تصميم وتطوير الطرق بما يحقق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق والتي تعد أحد مرتكزاتها السلامة المرورية.
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