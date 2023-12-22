"الملك سعود" تتصدر التصنيف العربي للجامعات 2023

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تصدرت جامعة الملك سعود بالمملكة، التصنيف العربي
للجامعات 2023، الذي ينفذه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة دول العربية
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).
208 جامعة في التصنيف العربي للجامعاتوأعلن التصنيف العربي للجامعات، أن عدد الجامعات التي
تقدمت للتصنيف بلغ 208 جامعات، وبلغ عدد الجامعات التي أنهت تسليم البيانات
للتصنيف 115 جامعة، من 16 دولة من إجمالي 22 دولة عربية، لعام 2023.
عدد الجامعات المشاركة من كل دولةمصر 28.
العراق 19.
الأردن 18.
اليمن 10.
فلسطين – ليبيا 8.
المملكة 7.
تونس 4.
سوريا 3.
الإمارات – المغرب – لبنان 2.
البحرين – الجزائر – الصومال – الكويت 1.
أفضل الجامعات العربية في التصنيفوشمل التصنيف أفضل 25 جامعات في التصنيف، حيث تصدرت
جامعة الملك سعود بالمملكة، التصنيف العربي:
1- الملك سعود – المملكة.
2- القاهرة – مصر.
3 – الإمارات العربية المتحدة – الإمارات.
4 – عين شمس – مصر.
5 – المنصورة – مصر.
6 – الشارقة – الإمارات.
7 – الملك خالد – المملكة.
8 – صفاقس – تونس.
9 – الإسكندرية – مصر.
10 – الزقازيق – مصر.
11 – الطائف – المملكة.
12 – تونس المنار – تونس.
13 – المنستير – تونس.
14 – العلوم والتكنولوجيا الأردنية – الأردن.
15 – الكويت – الكويت.
16 – جازان – السعودية.
17 – طنطا – مصر.
18 – كفر الشيخ – مصر.
19 – المنوفية – مصر.
20 – بنها – مصر.
ترتيب الجامعات العربية في التصنيف العربي للجامعات (اضغط هنا).
أهداف مشروع التصنيف العربي للجامعاتوكان قد أعلن في فبراير 2022، بمقر جامعة الدول
العربية، عن إطلاق التصنيف العربي للجامعات، ويقوم على تنفيذه اتحاد الجامعات
العربية بالتعاون مع جامعة دول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
(الألكسو).
كما أن مشروع التصنيف العربي للجامعات يسعى إلى زيادة القدرة التنافسية للجامعات العربية للوصول إلى مستوى الجامعات العالمية المرموقة.
وذكر البيان أن التصنيف سيوفر نظرة شاملة لرضا أصحاب العلاقة عن الجامعة.
وسيحتوي التصنيف على مجموعة مؤشرات تغطي جميع الجوانب العلمية والأكاديمية والبحثية.
وسيأخذ بعين الاعتبار حجم الجامعة ومقدرتها لتحقيق العدالة في تقييم أداء الجامعات المشاركة.