"المفتي" يفتتح الاجتماع الأول لمفوضي الإفتاء بمناطق المملكة

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افتتح سماحة مفتي عام المملكة الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ اليوم الاجتماع الأول لمفوضي الإفتاء بمناطق المملكة الذي تنظمه الإدارة العامة للإفتاء بحضور عدد من مديري الإدارات بالرئاسة. اضافة اعلان





الاجتماع الأول لمفوضي الإفتاء بمناطق المملكة



ووجه سماحته كلمة إلى أعضاء الإفتاء بمناطق المملكة أثنى فيها على ما من الله به على هذه البلاد من نعمة الأمن والاستقرار والوحدة والألفة واجتماع الكلمة.وقال سماحته:" إننا في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء نقوم اليوم بعمل جليل وفق توجيهات ولاة الأمر وما يمليه علينا ديننا الحنيف؛ إذ لدينا مبادرات وبرامج نافعة - بإذن الله - تحقق الأهداف التي تحرص عليها الشريعة، وهو لزوم جماعة المسلمين وأخذ الفتوى من مصادرها والتحذير من المفتي الجاهل الذي يدلس على الناس دينهم".ورفع سماحته الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، - حفظهما الله - على ما تلقاه الرئاسة من دعم غير محدود.كما قدم شكره لأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق على دعمهم لمناشط وبرامج ومبادرات فروع الرئاسة في مناطقهم.وأثنى على ما يقوم به أعضاء هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء وكذلك مفوضو الإفتاء بالمملكة من جهود عظيمة مباركة نافعة للمجتمع.