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المعهد الصناعي بتبوك يعلن عن القبول المباشر للفصل الثاني لعام 1445 هـ

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طلاب بالمعهد
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أعلن المعهد الصناعي الثانوي بتبوك ,عن فتح باب القبول المباشر لدرجة دبلوم المعهد الصناعي الثانوي غدًا ، في تخصصات "تقنية التبريد والتكييف وتقنية الكهرباء الإنشائية" وعدد من برامج المعهد التي شملت "الحاسب الآلي , وميكانيكا السيارات , واللحام , والتبريد والتكييف" , للفصل التدريبي الثاني للعام 1445, وذلك بمقر المعهد بشؤون المتدربين.اضافة اعلان

بيئة تدريبية جيدة:

وأكد المعهد حرصه على تقديم بيئة تدريب ذات جودة عالية لإعداد طاقات بشرية ووطنية ذات كفاءة وتمكين، وتأهيلهم لدخول سوق العمل في المجالات كافة، وقطاعات العمل الحكومي والخاص.

وأشار إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية قدرها 800 ريال طوال مدة التدريب، ومنحه فرصة مواصلة التدريب وأولوية القبول في الكليات التقنية.

المعهد الصناعي بتبوك:

وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بتبوك المهندس غنام العنزي أن التقديم المباشر يستمر لمدة 5 أيام.

ودعا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، كذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب عبر البوابة الإلكترونية للقبول ( قبولي ) , مع ضرورة إنشاء حساب على بوابة قبولي من خلال الرابط التالي : https://adm.tvtc.gov.sa/registration قبل طلب الالتحاق المباشر.

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