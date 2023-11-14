"المطرود" يزف بشرى لأهالي القطيف

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كشف رئيس مجلس أعمال غرفة الشرقية بمحافظة القطيف، عبد الرؤوف المطرود، عن مساع لإنشاء أول جامعة في القطيف.

وقال إن هذا المسعى تقف وراءها إحدى المؤسسات غير الربحية – دون تسمية – التي تخطط لإنشاء مجموعة من الكليات، بينها كلية التمريض بهدف رفع مستوى الناتج المحلي للكوادر البشرية من أبناء المحافظة العاملة في هذا المجال. اضافة اعلان





مشاكل القطاع الصحي



جاء ذلك ردًا على تساؤلات وتعليقات عدد من المواطنين المهتمين والمنتسبين للقطاع الصحي لبحث مقترحات لحل المشاكل والعراقيل التي يواجهها القطاع في جلسة لقاء نظمتها غرفة الشرقية في المحافظة، وأدار الحوار فيها، الدكتور عبدالرزاق آل سيف.إذ تمثلت إحدى المشكلات المطروحة في نقص الطاقم التمريضي من المواطنين في المراكز والمستشفيات والتقليل من استقدام الوافدين من الدول الأخرى لتغطية هذا الجانب الذي يمكن علاجه بتوفير البيئة التعليمية والتدريبية للمواطنين، ومن ثم توظيفهم لخدمة المنشآت الصحية في المحافظة، وفقًا لصحيفة "الوطن".وأوضح المطرود، أن هناك مساعي لتأسيس الجامعة الأولى في القطيف التي يمكن بها حل مشكلة توفير الكادر المتخصص كلاً في مجاله وسد النقص في التمريض.