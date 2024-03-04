المسند ينشر خريطة نشوء العواصف الغبارية ومسارها

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نشر د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في المملكة خريطة توقع من خلالها مواقع نشوء العواصف الغبارية.
خريطة نشوء العواصف الغباريةوعلق المسند، عبر حسابه في منصة إكس على الخريطة بقوله: "من خلال تتبع ومراقبة العواصف الغبارية.. دونك مواقع نشوء العواصف الغبارية (عادة) ومسارها .. هذا والله أعلم.".
من خلال تتبع ومراقبة العواصف الغبارية— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) March 4, 2024
دونك مواقع نشوء العواصف الغبارية (عادة) ومسارها .. هذا والله أعلم. pic.twitter.com/uF283U9A7k
ضباب ورياح نشطة وشبورة مائيةهذا وتوقع المركز الوطني
للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة
القادمة بمشيئة الله.
وتفصيلا، تقع المركز، ضباب ورياح نشطة وشبورة مائية، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والباحة وعسير.
وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على مكة حتى الساعة 8 من صباح يوم غد الثلاثاء، بينما تسمر حتى الـ 10 في الباحة، وتستمر حتى الـ 8 من صباح الثلاثاء على عسير.