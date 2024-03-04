الإثنين، 23 شعبان 1445 ، 04 مارس 2024

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المسند ينشر خريطة نشوء العواصف الغبارية ومسارها

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خريطة تكون العواصف الغبارية
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نشر د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في المملكة خريطة توقع من خلالها مواقع نشوء العواصف الغبارية.اضافة اعلان

خريطة نشوء العواصف الغبارية

وعلق المسند، عبر حسابه في منصة إكس على  الخريطة بقوله: "من خلال تتبع ومراقبة العواصف الغبارية.. دونك مواقع نشوء العواصف الغبارية (عادة) ومسارها .. هذا والله أعلم.".


ضباب ورياح نشطة وشبورة مائية

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.
وتفصيلا، تقع المركز، ضباب ورياح نشطة وشبورة مائية، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والباحة وعسير.
وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على مكة حتى الساعة 8 من صباح يوم غد الثلاثاء، بينما تسمر حتى الـ 10 في الباحة، وتستمر حتى الـ 8 من صباح الثلاثاء على عسير.

توقعات الأرصاد لطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

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