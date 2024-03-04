المسند ينشر خريطة نشوء العواصف الغبارية ومسارها

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نشر د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في المملكة خريطة توقع من خلالها مواقع نشوء العواصف الغبارية.



خريطة نشوء العواصف الغبارية





دونك مواقع نشوء العواصف الغبارية (عادة) ومسارها .. هذا والله أعلم. من خلال تتبع ومراقبة العواصف الغباريةدونك مواقع نشوء العواصف الغبارية (عادة) ومسارها .. هذا والله أعلم. pic.twitter.com/uF283U9A7k March 4, 2024

وعلق المسند، عبر حسابه في منصة إكس على الخريطة بقوله: "من خلال تتبع ومراقبة العواصف الغبارية.. دونك مواقع نشوء العواصف الغبارية (عادة) ومسارها .. هذا والله أعلم.".





ضباب ورياح نشطة وشبورة مائية



توقعات الأرصاد لطقس اليوم



هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.وتفصيلا، تقع المركز، ضباب ورياح نشطة وشبورة مائية، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والباحة وعسير.وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على مكة حتى الساعة 8 من صباح يوم غد الثلاثاء، بينما تسمر حتى الـ 10 في الباحة، وتستمر حتى الـ 8 من صباح الثلاثاء على عسير.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.