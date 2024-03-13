الأربعاء، 03 رمضان 1445 ، 13 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"المسند" يكشف مفاجأة: سرعة الرياح ليست وحدها سبب العواصف الرملية

989
العواصف الرملية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن سرعة الرياح ليست وحدها هي سبب العواصف الرملية.

سرعة الرياح ليست وحدها سبب العواصف الرملية

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه على الرغم من التقنيات الحديثة، والمعادلات الرياضية الدقيقة، والنماذج المناخية العديدة، إلا أن العلماء يقفون عاجزين عن الفهم "الكامل والشامل" لآلية نشوء وتكون العواصف الرملية في المنطقة.


وأكد أن سرعة الرياح ليست العامل الوحيد والفريد في نشوء العواصف الرملية، إذ تفصح الدراسات العلمية أن العواصف الرملية تنشأ عند سرعات ريحية مختلفة، مما يوحي أن هناك عوامل أخرى.

أهم عوامل تكون العواصف الغبارية

وأضاف أن هناك عوامل أخرى تسهم في تكون العواصف الغبارية، منها:
1 - الرطوبة الجوية.
2 - درجة الحرارة.
3 - الضغط الجوي.
4 - الرياح العمودية.
5 - تصادم الرياح.


عوامل أرضية أخرى:
1 - الغطاء النباتي.
2 - رطوبة التربة.
3 - نوع التربة وقوامها.
4 - التنمية البشرية وأثرها على تفكك التربة.
وبين أنه بناءً على ما سبق، يتضح صعوبة التنبؤ بحدوث عاصفة رملية اعتمادًا فقط على سرعة الرياح، وإن نجحت مرة أو مرتين قد لا تنجح مرة ثالثة.


هل تعلم أن بعض الجبال لا زالت تنمو وترتفع؟

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن الجبال تنشأ نتيجة لتحركات قشرة الأرض الصلبة "القشرة الأرضية"، وتتشكل عادةً في عمليات جيولوجية تستمر لملايين السنين.
وأضاف، عندما تتحرك قارة باتجاه أخرى، يؤدي هذا إلى تكوين سلاسل جبلية عند نقاط التصادم.

اضافة اعلان

اقرأ أيضا

3 رمضان.. استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة المسجلة بعموم المملكة

عاجل.. بشرى سارة من الموارد البشرية بخصوص النقل الوظيفي

2 مليون لتر من مواد التطهير والتعقيم لمرافق المسجد النبوي خلال رمضان

طقس 3 رمضان.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من حالة مطرية مع شدة البرد والرياح

مشاهد رائعة.. قوة تدفق شلالات عقبة شعار في عسير

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GIdj-LQW8AEk2v0 2:23 م الثلاثاء، 12 مارس 2024

"المسند" يكشف تأثيرات المنخفض الجوي شمال المملكة

57557 8:08 ص الإثنين، 04 مارس 2024

"المسند" يُحذّر من زيادة العواصف الغبارية في هذا التوقيت

5567 12:15 م الثلاثاء، 27 فبراير 2024

متحدث الأرصاد: لهذه الأسباب المملكة لم تسجل عواصف غبارية خلال عام 2023

566 4:57 م الأحد، 25 فبراير 2024

شاهد.. جريان سيل شعيب المراء بحزم الجلاميد غرب عرعر شمال المملكة