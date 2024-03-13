"المسند" يكشف مفاجأة: سرعة الرياح ليست وحدها سبب العواصف الرملية

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن سرعة الرياح ليست وحدها هي سبب العواصف الرملية.





سرعة الرياح ليست وحدها سبب العواصف الرملية



أهم عوامل تكون العواصف الغبارية



هل تعلم أن بعض الجبال لا زالت تنمو وترتفع؟



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه على الرغم من التقنيات الحديثة، والمعادلات الرياضية الدقيقة، والنماذج المناخية العديدة، إلا أن العلماء يقفون عاجزين عن الفهم "الكامل والشامل" لآلية نشوء وتكون العواصف الرملية في المنطقة.وأكد أن سرعة الرياح ليست العامل الوحيد والفريد في نشوء العواصف الرملية، إذ تفصح الدراسات العلمية أن العواصف الرملية تنشأ عند سرعات ريحية مختلفة، مما يوحي أن هناك عوامل أخرى.وأضاف أن هناك عوامل أخرى تسهم في تكون العواصف الغبارية، منها:1 - الرطوبة الجوية.2 - درجة الحرارة.3 - الضغط الجوي.4 - الرياح العمودية.5 - تصادم الرياح.عوامل أرضية أخرى:1 - الغطاء النباتي.2 - رطوبة التربة.3 - نوع التربة وقوامها.4 - التنمية البشرية وأثرها على تفكك التربة.وبين أنه بناءً على ما سبق، يتضح صعوبة التنبؤ بحدوث عاصفة رملية اعتمادًا فقط على سرعة الرياح، وإن نجحت مرة أو مرتين قد لا تنجح مرة ثالثة.وأشار في الوقت نفسه، إلى أن الجبال تنشأ نتيجة لتحركات قشرة الأرض الصلبة "القشرة الأرضية"، وتتشكل عادةً في عمليات جيولوجية تستمر لملايين السنين.وأضاف، عندما تتحرك قارة باتجاه أخرى، يؤدي هذا إلى تكوين سلاسل جبلية عند نقاط التصادم.