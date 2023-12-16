"المسند" يكشف مفاجأة حول علاقة العصر الجليدي القادم بعودة أرض العرب مروجًا وأنهارًا

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله المسند،
أنه قد يتزامن العصر الجليدي القادم مع
عودة أرض العرب مروجًا وأنهارًا.
علاقة العصر الجليدي القادم بعودة أرض العرب مروجًا وأنهارًاوأوضح على حسابه في منصة "إكس"،
أن العصور الجليدية ice ages حالة جوية دورية تتصف بالبرد القارس، تسود
في أقصى شمال الكرة الأرضية وجنوبها، مما يؤدي إلى تجمدها وانتشار الغطاءات
الجليدية وزحفها إلى أماكن شاسعة وجديدة تفوق مساحتها الحالية بثلاثة أضعاف،
مبينًا أن مساحة الجليد الحالي حوالي 10% من مساحة اليابس، بينما في العصر الجليدي
بلغ نحو 30%.
أرض العرب كانت معتدلة ورطبة ومروجًا وأنهارًاوأضاف أنه في حينه كانت أرض العرب معتدلة ورطبة ومروجاً وأنهاراً، وإبان العصور الجليدية انقرض العديد من الأنواع الحيوانية والنباتية، بما في ذلك الحيوانات الضخمة مثل الماموث.
السبب الرئيس لحدوث العصور الجليديةوبين أنه لا يزال السبب الرئيس لحدوث العصور الجليدية غير معروف تمامًا، ومع ذلك يعتقد العلماء أن السبب قد يكون حدوث تغيرات في كمية غازات الدفيئة في الغلاف الجوي: مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، وقد يكون تغيرات في كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض، وكان متوسط درجات الحرارة على الأرض آنذاك أقل مما هو عليه اليوم بنحو 6 درجات مئوية.
المناطق الجبلية في منطقة تبوك
كلمة السرولفت إىل أنه يتوفر القليل من البيانات الجيولوجية حول تأثير العصور الجليدية السابقة والمحدود على المملكة، ومع ذلك يُعتقد أن قد شهدت تساقطًا للثلوج، وتكوّنًا للأنهار الجليدية خلال هذه الفترات الجليدية.
الأرض مقبلة على عصر جليدي جديدووأكد أن العصور الجليدية متكررة وفق سنن كونية، وعندما تحدث تكون أرض العرب مروجاً وأنهاراً، وعندما تنحسر تكون صحراءً وأحقافاً، واليوم نعيش في عصر دفيء يقع بين عصرين جليديين، بمعنى أن الأرض مقبلة على عصر جليدي جديد وفقاً للسنن الكونية المكتشفة.
انتهاء آخر عصر مطير في أرض العربوأشار إلى أن آخر عصر جليدي بدأ منذ حوالي 2.6 مليون سنة، وانتهى منذ حوالي 10,000 سنة، وأنه بنهايته انتهى آخر عصر مطير في أرض العرب قبل 10,000سنة تقريبًا، حيث كانت أرض العرب مروجًا وأنهارًا، وقد يكون هذا العصر المطير هو المعني بالحديث الشريف: "لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهارًا".
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