"المسند" يكشف مفاجأة بشأن المياه الجوفية تحت الرياض والصمان

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، مفاجأة بشأن المياه الجوفية تحت الرياض وهضبة الصمان.





"المسند" يكشف مفاجأة بشأن المياه الجوفية تحت الرياض



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ووأوضح على حسابه في منصة "إكس"، ان جود المياه الجوفية في الأرض ليس كما يتصوره بعض الناس، أنه على هيئة برك وخزانات جوفية مملوءة بالمياه.





المياه الجوفية عبارة عن قطرات بين حبيبات الصخور



وبين أن المياه الجوفية عبارة عن قطرات مياه تسكن بين حبيبات الصخور الرسوبية عبر مسامها، مثل الماء داخل الأسفنجة.كما أنها تكون عبارة عن دحول، وكهوف تملؤها المياه الجوفية، وهذا النوع من المياه الجوفية ليس هو الشائع بل قليل.





والصحيح أنها قطرات مياه تسكن بين حبيبات الصخور الرسوبية عبر مسامها، مثل الماء داخل الأسفنجة،



وما تشاهده في المقطع المرفق عبارة عن دحول، وكهوف تملؤها المياه الجوفية، وهذا النوع… وجود المياه الجوفية في الأرض ليس كما يتصوره بعض الناس: أنه على هيئة برك وخزانات جوفية مملوءة بالمياه،والصحيح أنها قطرات مياه تسكن بين حبيبات الصخور الرسوبية عبر مسامها، مثل الماء داخل الأسفنجة،وما تشاهده في المقطع المرفق عبارة عن دحول، وكهوف تملؤها المياه الجوفية، وهذا النوع… pic.twitter.com/YFAOsaqY7A January 12, 2024

وأشار إلى أن الصمان ومنطقة الرياض توجد تحتها دحول وكهوف وتجاويف عظيمة تملؤها المياه الجوفية، بعضها مكتشف على سبيل المثال: امتداد عين هيت جنوب الرياض، وبعضها تحت أقدامنا لا نعلم عن شيئًا.