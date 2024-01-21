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"المسند" يكشف سر عدم تجانس الغلاف الجوي المحيط بالأرض

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الغلاف الجوي للأرض
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، سر عدم تجانس الغلاف الجوي المحيط بالأرض.

المسند" يكشف سر عدم تجانس الغلاف الجوي للأرضاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الله تعالى قدر أن يكون الغلاف الجوي مخزنًا عظيمًا للمياه العذبة، والعالقة فوق رؤوسنا، يسوقها الخالق بحكمته، وعلمه، وقدرته حيث شاء.
وأشار إلى أن مليارات الأطنان من المياه العذبة تطير وتحلق فوق رؤوسنا "سحب ممطرة"، دون أن نشعر بها فسبحان من قدر فهدى.

حجم الماء الموجود في الغلاف الجوي

وبين أن العلماء يقدرون أن حجم الماء الموجود في الغلاف الجوي يعادل نحو 12 ألف كم مكعب، جُله يسقط فوق البحار والمحيطات على هيئة أمطار.


وأضاف أنه لو افترضنا جدلاً أن هطلت كل المياه العالقة في الغلاف الجوي في وقت واحد فإنها ستغمر كوكب الأرض بالماء بعمق يصل إلى 2.5 سم.

الغلاف الجوي المحيط بالأرض غير متجانس

واكد أن الغلاف الجوي المحيط بالأرض غير متجانس، وأنه بالتالي نستطيع تقسيمه إلى 5 أقسام وفقًا للارتفاعات:
1 - التربوسفير من سطح الأرض حتى 8كم.
2 -  الاستراتوسفير حتى 50كم.
3 -  الميزوسفير حتى 85كم.
4 - الثرموسفير حتى 675كم.
5 -  الاكسوسفير حتى 10000كم.
ولفت في الوقت نفسه، إلى أنه لا يمكن أن يتشابه ويتطابق يومان في كل العناصر المناخية الجوية 100% منذ خلق الله الخليقة.

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