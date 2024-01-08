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"المسند" يطالب المساحة الجيولوجية بوضع لوحات إرشادية على هضبة الصلب والصمان

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طالب أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، هيئة المساحة الجيولوجية بوضع لوحات إرشادية على هضبة الصلب والصمان.


هضبة الصلب والصمان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن هضبة الصلب والصمان وما حولها تعج بالدحول وهي فتحات على سطح الأرض، ولها امتداد داخلها، ودهاليز، تكونت وتشكلت بسبب طبيعة أرضها الجيرية القابلة للذوبان.


وأضاف أن هناك دحولاً لم تظهر على سطح الأرض بعد وعوامل الإذابة الكيميائية ـ عبر مياه السيول ـ تنخر ببطء في الصخور الجيرية، وأنه غالبًا تتشكل الدحول تحت سطح الأرض ببضع مترات أو نحوها، ثم تصل إلى السطح حينها ترى النور وتُولد، لذا فإن الدحول أحيانًا وبشكل مفاجئ تظهر على سطح الأرض بلحظة عبر منفذ صغير يبتلع مياه السيول، أو خفس وانهيار أرضي خطير.

لوحات إرشادية على هضبة الصلب والصمان


وبين أن تحت الأرض خاصة بين المناطق الشرقية والوسطى وأجزاء من الحدود الشمالية، مئات من الدحول التي لم تُولد بعد، ولم تصل إلى سطح الأرض، ويومًا ما ستظهر على السطح بفوهة صغيرة تتسع مع الوقت، وأحياناً تظهر فجأة عبر انهيار كبير وخطير.


وأكد أنه أيهيب بهيئة المساحة الجيولوجية وضع لوحات إرشادية عن ماهية الدحول واسم الدحل، إذ إن هذه الظواهر الجغرافية نقاط سياحية.


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