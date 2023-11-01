"المسند": شهر نوفمبر الأكثر أمطارًا على هذه المناطق

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أنه وفق الاستقراء المناخي التاريخي فإن شهر نوفمبر يعد الأكثر أمطارًا في الغربية، بينما في الوسطى يكون نوفمبر الثالث بعد إبريل ومارس. اضافة اعلان





استمرار الحالة المطرية على هذه المناطق



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه من المتوقع أن تستمر الحالة المطرية الحالية والأولى في هذا الموسم لبضعة أيام.

حيث تتشكل بعض السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية وحائل والجوف والحدود الشمالية والقصيم ومكة والمدينة والباحة وعسير وجازان.





زيادة ساعات الليل



الزراعة في شهر نوفمبر



وأشار إلى استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و 17 ثانية يوميًا، مع اعتدال الأجواء في معظم المناطق، وقد لا يتطلب التكييف البارد ولا الحار، وسيستمر حتى دخول المربعانية تقريبًا.وبين أنه في الرياض يكون أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام في تمام الساعة 11:37 وفقاً لتقويم أم القرى، وسيستمر بمشيئة الله تعالى حتى 8 نوفمبر.كما أنه في الرياض أيضًا، تكون الشمس باتجاه القبلة الساعة 03:53 م، لافتًا إلى أن هذا المعيار صالح لمدة أسبوع تقريبًا.فيما تبلغ حصة الليل حوالي 12:46ساعة بينما حصة النهار حوالي 11:14 ساعة.وعن الزراعة في شهر نوفمبر الذي بدأ اليوم الأربعاء، أضاف أن زراعة بذور الخس والطماطم والبصل تستمر في المناطق الغربية والشرقية وتبوك وجازان.كما تشتل شتلات العروات المتأخرة من الخس والطماطم والفلفل والباذنجان في الغربية والوسطى وعسير ونجران وجازان وتبوك.ويستمر شتل الكرنب والقرنبيط في الشرقية وحائل وعسير، وتزرع البازلاء والفول الرومي والسبانخ والثوم في معظم مناطق المملكة.وتزرع الملوخية والقرعيات في جازان، والشمندر واللفت والسلق والكراث في الغربية الشمالية والباحة ونجران وجازان، والبطاطس في القصيم والوشم، واللوبيا في الغربية وحائل.وفي نوفمبر تكون بداية زراعة القمح والفول والشعير ويستمر زراعة العدس والبصل.