"المرور": 11 موقعًا لإيقاف مركبات المعتمرين والزوار ونقلهم إلى المسجد الحرام

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تواصل الإدارة العامة للمرور، جهودها في تنظيم دخول المركبات ونقل المعتمرين والزوار من 11 موقعًا لإيقاف مركبات المعتمرين والزوار ونقلهم عبر وسائل النقل العام والترددي إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان لعام 1445 هـ.

يأتي ذلك تسهيلاً لخدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.





6 مواقف بجانب العاصمة المقدسة



5 نقاط في مداخل مكة المكرمة



وأوضح "المرور" أنه تم تخصيص "6" نقاط مواقف بجانب العاصمة المقدسة، هي:موقف الجمراتموقف دقم الوبرموقف الأمير متعبموقف كديموقف الزاهرموقف الرصيفة.علاوة على 5 نقاط في مداخل مكة المكرمة، وهي:موقف الشرائعموقف الليثموقف جدة السريعموقف الهداموقف النورية.