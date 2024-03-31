الأحد، 21 رمضان 1445 ، 31 مارس 2024

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"المرور": 11 موقعًا لإيقاف مركبات المعتمرين والزوار ونقلهم إلى المسجد الحرام

المرور السعودي 4
المرور
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تواصل الإدارة العامة للمرور، جهودها في تنظيم دخول المركبات ونقل المعتمرين والزوار من 11 موقعًا لإيقاف مركبات المعتمرين والزوار ونقلهم عبر وسائل النقل العام والترددي إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان لعام 1445 هـ.اضافة اعلان
يأتي ذلك تسهيلاً لخدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 

6 مواقف بجانب العاصمة المقدسة

وأوضح "المرور" أنه تم تخصيص "6" نقاط مواقف بجانب العاصمة المقدسة، هي:
موقف الجمرات
موقف دقم الوبر
موقف الأمير متعب
موقف كدي
موقف الزاهر
موقف الرصيفة.

5 نقاط في مداخل مكة المكرمة

علاوة على 5 نقاط في مداخل مكة المكرمة، وهي:
موقف الشرائع
موقف الليث
موقف جدة السريع
موقف الهدا
موقف النورية.

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