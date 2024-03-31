"المرور": 11 موقعًا لإيقاف مركبات المعتمرين والزوار ونقلهم إلى المسجد الحرام

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تواصل الإدارة العامة للمرور، جهودها في تنظيم دخول المركبات ونقل المعتمرين والزوار من 11 موقعًا لإيقاف مركبات المعتمرين والزوار ونقلهم عبر وسائل النقل العام والترددي إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان لعام 1445 هـ.
يأتي ذلك تسهيلاً لخدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6 مواقف بجانب العاصمة المقدسةوأوضح "المرور" أنه تم تخصيص "6" نقاط مواقف بجانب العاصمة المقدسة، هي:
موقف الجمرات
موقف دقم الوبر
موقف الأمير متعب
موقف كدي
موقف الزاهر
موقف الرصيفة.
5 نقاط في مداخل مكة المكرمةعلاوة على 5 نقاط في مداخل مكة المكرمة، وهي:
موقف الشرائع
موقف الليث
موقف جدة السريع
موقف الهدا
موقف النورية.
#المرور_السعودي يواصل جهوده في تنظيم ونقل المعتمرين والزوار من (11) موقعًا للمركبات عبر وسائل النقل العام إلى المسجد الحرام.#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/3mkWZJyEL2— المرور السعودي (@eMoroor) March 30, 2024