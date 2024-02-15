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"المرور" ينفذ مليون و 751 ألف عملية في يناير عبر منصة "أبشر"

المرور
المرور السعودي
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنها تمكنت من تنفيذ قرابة مليون و 751 ألف عملية عبر منصة "أبشر" خلال شهر يناير 2024.
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المرور ينفذ مليون و751 ألف عملية عبر "أبشر"

وأوضح المرور في إنفوجراف على حسابه في منصة "إكس"، أن الخدمات التي تم تنفيذها والتي بلغت 1.751.558 عملية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يناير 2024، أسهمت في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الازدحام المروري، وتوفير الوقت والجهد.

تجديد 117.813 رخصة سير مركبة

وشملت العمليات عبر "أبشر" أفراد: 117.813 تجديد رخصة سير مركبة، و87.841 إصدار طلب تفويض قيادة، و101.337 إذن إصلاح مركبة.
كما شملت 72.099 تجديد رخصة قيادة، و31.062 استبدال لوحات، و28.604 إسقاط مركبات مهملة وتالفة، و17.889 مبايعة مركبات، ثم 5179 صلاحية تأمين مركبات.


المرور يتلقى 214.086 استعلامًا عن المخالفات المرورية

وشملت أرقام العمليات المنفّذة عبر "أبشر" أعمال: 23.783 إذن إصلاح مركبة للشركات، و12.268 تفويض قيادة للزائرين، و214.086 استعلامًا عن المخالفات المرورية.
وتضمنت الخدمات، 2476 استعلامًا عن مركبة للمنشآت، و776.292 إصدار تفويض داخلي وخارجي، و77.445 إضافات مستخدم فعلي للمركبة، و107.518 تجييرًا للبطاقة الجمركية.

تجديد 29.044 رخصة سير

ونفذ المرور 29.044 تجديد رخصة سير، و44.847 تحفظًا على نقل ملكية المركبة، و1975 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة.

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