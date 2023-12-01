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"المرور" يُحذر من استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة: خطر داهم

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المرور
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أصدرت المديرية العامة للمرور تحذيرًا لجميع السائقين من خطر استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن استخدام الجوال أثناء القيادة يشكل خطرًا داهمًا على السائق وعلى الآخرين.اضافة اعلان
في الوقت نفسه، شددت على ضرورة تأجيل إجراء الرسائل والمكالمات من أجل قيادة آمنة والوصول إلى الوجهة بسلام.
وبينت أنه يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام حزام الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال اثناء السير على الطريق.
كما أعادت الإدارة - في وقت سابق - التذكير بضرورة تجنب مخاطر السرعة بالتقيد بالسرعات المحددة على الطريق:

وأوضحت أن هناك مخاطر عدة ناتجة عن تجاوز السرعة المحددة على الطريق ومنها ما يلي:

1 - زيادة شدة الاصطدام في الحوادث.
2 - فقدان السيطرة على المركبة.
3 - عدم القدرة على التحكم بالمركبة عند وقوع أي طارئ
4 - صعوبة تجنب أخطاء السائقين الآخرين
في وقت سابق، نفت الإدارة العامة للمرور، ما تم تداوله حول إمكانية تجديد رخصة قيادة المركبات في ظل وجود مخالفات لم يتم سدادها، مؤكدة أن سداد المخالفات إلزامي لإتمام تجديد رخصة القيادة.
طريقة تسديد المخالفات المرورية
ويتم تسديد المخالفات المرورية في المملكة للمواطنين والمقيمين عن طريق اتباع الخطوات التالية:
فتح تطبيق البنك المتوفر لديك.
التوجه إلى خدمة سداد.
اختيار المدفوعات الحكومية والاسترداد.
اختيار المخالفات المرورية.

-يمكنك الاختيار بين الاستعلام برقم هوية المخالف أو برقم المخالفة.
-أدخل المعلومات اللازمة لتظهر جميع المخالفات المسجّلة عليك لتتمكن من سدادها بشكل فوري من خلال التطبيق.

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