المرور: رصد مخالفات عدم وجود تأمينٍ سارٍ للمركبة من الأحد القادم

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استكملت الإدارة العامة للمرور البدء بأتمتة رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة» إلكترونيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023. اضافة اعلان





الرصد الآلي لكل المركبات على الطرق



حفظ الحقوق أثناء الحوادث المرورية





ارتفاع أسعار التأمين





البنك المركزي وشركات التأمين





استئناف الخصم



وأوضحت الإدارة أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، وسيتم رصد المخالفة آليًا مرة كل 15 يومًا في جميع مناطق المملكة.وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية، وفقًا لـ"عكاظ".وكان الدكتور ياسر الحربي، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، قد أكد على أن ارتفاع أسعار تأمين السيارات بسبب سوء أداء سائقي المركبات.وقال إن قطاع التأمين على المركبات عانى من خطر كبير، وهو سوء أداء السائقين وانشغالهم بالهاتف مما رفع معدل الحوادث بصورة غير متوقعة.وكان البنك المركزي “ساما” أصدر تعميمًا، موجّها لشركات التأمين، بشأن إعادة التأمين بناء على السجل التأميني.كما ألزم البنك المركزي كافة شركات التأمين برفع وثائق تأمين المركبات بجميع أنواعها.ووجه “ساما”، شركات التأمين كافة، باستئناف الخصم للمركبات عند انقطاعها عن التأمين لمدة لا تتجاوز 180 يومًا ولا تقل عن 30 يومًا.وذلك عند إعادة التأمين بناء على السجل التأميني، إلا أن التعميم تضمن إلغاء نسبة الخصم للمركبات كافة خلال فترة مدة الانقطاع،