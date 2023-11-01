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المرور: تغيير المعالم الأساسية للمركبة مخالفة عقوبتها 2000 ريال

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المرور السعودي
أ أ

حذرت الإدارة العامة للمرور من أن تغيير المعالم الأساسية للمركبة دون اتخاذ الإجراءات النظامية يعد مخالفة مرورية.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها يغير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية مخالفة مرورية".اضافة اعلان
وأشارت إلى أن قيمة المخالفة تتراوح ما بين 1000 إلى 2000 ريال.



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