"المرور": انخفاض وفيات حوادث الطرق بالمملكة بنسبة 35%

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أسهمت الإدارة العامة للمرور في خفض وفيات حوادث الطرق في المملكة بنسبة 35%، والاقتراب من المعدل العالمي برصد وتتبع النقاط السوداء فيها. اضافة اعلان





خفض وفيات الحوادث المروية في المملكة



نشر الرسائل التوعوية



وقال في إنفوجراف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن الإدارة العامة للمرور قد أسهمت في خفض وفيات الحوادث المروية في المملكة.وذلك بتتبع ورصد المواقع التي تكثر فيها الحوادث وتصنيفها بـ "نقاط سوداء"، والشخوص عليها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة من المختصين.واقتراح الحلول الضبطية والهندسية لها، مما أثمر انخفاض الوفيات في الأعوام الخمسة الماضية بنسبة 35%، وفقًا لإعلان منظمة الصحة العالمية.تفعيل الحلول الضبطيةوعملت الإدارة على تفعيل الحلول الضبطية لخفض وفيات حوادث الطرق، منها الرصد الآلي للمواقع الخطرة، والجهود الميدانية من رجال المرور، سواء الدوريات السرية أو النقاط الأمنية ونقاط التهدئة، وغيرها من الحلول المؤقتة والمستدامة.حيث ارتفع مستوى تنفيذ نظام المرور باستخدام التقنية المتطورة عن طريق أتمتة الرصد والضبط الآلي للمخالفات المرورية ورفع مستوى الضبط والوعي المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ لقائد المركبة.وشاركت الإدارة العامة للمرور في المعارض التوعوية، والمؤتمرات العلمية المختصة بالسلامة المرورية، ونشر الرسائل التوعوية، وإبراز الجهود الميدانية.وتثقيف مرتادي الطرق في المملكة بالأنظمة والتعليمات وتغليظ العقوبات للمخالفين، وتكريم المثاليين في قيادة المركبات من خلال لجان السلامة المرورية في المناطق.وساعد ارتفاع مستوى مهارات قيادة المركبات في خفض وفيات الحوادث المرورية، ورفع معدلات السلامة المرورية.وذلك عن طريق تطبيق مهارات تعليمية تدريبية في مدارس تعليم القيادة البالغة (32) مهارة في ميادين المدارس بما يحقق رفع الجودة التدريبية للمنتسبين لها وتحديث المناهج وطرق التعليم دوريًا.