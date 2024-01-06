المدينة بين أبرز 5 مناطق من حيث سجلات التجارة الإلكترونية

أ أ

بلغت أعداد السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية في المدينة المنورة خلال الربع الرابع 1839 سجلاً تجارياً إلكترونياً.

اضافة اعلان



التجارة الإلكترونية



وسجلت بذلك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.6% عن أعدادها خلال الربع الثالث التي بلغت 1792 سجلاً, وذلك وفقاً لنشرة قطاع الأعمال للربع الرابع الصادرة عن وزارة التجارة.وبذلك حلّت المدينة المنورة رابع المدن في قائمة أبرز 5 مناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية، بـ 1.8 ألف سجل تقريباً.كما حققت السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية في المملكة خلال الربع الرابع نمواً بنسبة 24% بواقع 37.4 ألف سجل تجاري إلكتروني تقريباً مقارنة بأعدادها خلال الفترة المماثلة من عام 2022 البالغة آنذاك نحو 30.1 ألف سجل تجاري إلكتروني.