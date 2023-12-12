الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

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المديفر : 80% من مبادرات التعدين اكتملت أو قيد الانتهاء

خالد المديفر
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية
أ أ
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قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، إن المملكة لديها خامات وموارد معدنية كبيرة جدًا، وتعد من أكبر المستوردين للمعادن عالميًا.اضافة اعلان
وأضاف، «إن 80% من مبادرات الإستراتيجية الوطنية للصناعة إما اكتملت أو هي قيد الانتهاء منها، وفقًا لصحيفة "عكاظ".

12 محورًا لإستراتيجية إنشاء الصناعات

وأشار إلى أن إستراتيجية الصناعة داعمة وتعمل على إنشاء الصناعات المرتكزة على 12 محوراً، وهذه المرتكزات تحتاج إلى معادن، وسنعمل على توفيرها في المستقبل.
وأوضح المهندس المديفر، أنه توجد العديد من المقومات المتوافرة في المملكة قاموا بالعمل عليها في إستراتيجية التعدين.

مصانع السيارات تتطلب معادن مستقبلية

وذكر المديفر، أن البدء كان بالسيارات، إذ يوجد الآن مصنعان أو ثلاثة مصانع لها بالمملكة جميعها تتطلب معادن مستقبلية وإستراتيجية متقدمة.
إضافة إلى المشاريع التي تعمل عليها المملكة بما يزيد على تريليون دولار، وهذه المشاريع جميعها تحتاج إلى المعادن، والحديد، والإسمنت، والألومنيوم بكميات كبيرة.

الطلب المحلي والعالمي يتضاعف

وتزيد المشاريع  على الطلب في المملكة ويتضاعف بشكل كبير، إضافة إلى أن الطلب العالمي سيزيد ويتضاعف هو الآخر بشكل أكبر.
وبين بقوله: «لذلك عملنا على إستراتيجية التعدين وإستراتيجية الصناعة، ونعمل الآن على خطط الإمداد وأهمها أعمال الكشف التي تقوم بها هيئة المساحة الجيولوجية بشكل مهني عالٍ وبقدرة كبيرة جداً.

إنجاز 40% من مسح المملكة

وقال: أنجزنا من المسح ما يزيد على 40% من المملكة وستوفَّر معلوماتها قريباً في قاعدة البيانات الحديثة التي تم بناؤها وتعمل عليها الهيئة.
وتعد من أفضل قواعد البيانات الجيولوجية العالمية، وكل هذه الأعمال وإعادة نظام التعدين بالكامل الذي تم إصداره، وما يتوفر بالمملكة من بنى تحتية وخيرات كبيرة جداً وطاقة متجددة.

توفير المعادن من داخل المملكة

وأضاف، نعمل على خطة للمعادن الخضراء وخطة لتوفير المعادن من داخل المملكة من خلال الكشف والاستكشاف والمسح، وجلب الاستثمارات.
وكذلك من خارج المملكة عن طريق شركة منارة والشركات السعودية الأخرى لتوفيرها».

مبادرات عديدة تتعلق بالموارد البشرية

وأوضح المديفر، أن جميع هذه الأعمال تحتاج إلى موارد بشرية وتقنيات عالمية وقد تم العمل على العديد من المبادرات في ما يتعلق بالموارد البشرية.

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