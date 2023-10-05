المحلي يكسب.. تفاوت أسعار القهوة في أسواق المملكة

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تشهد أسواق المملكة تفاوتا في أسعار القهوة بأنواعها (أمريكانو - كابتشينو - لاتيه) بين محال القهوة المحلية، والمحال العالمية الموجودة في المملكة. اضافة اعلان





ارتفاع أسعار القهوة العالمية 25%





انخفاض القهوة في المحال الوطنية





أسعار قهوة "أمريكانو"



وسجلت أسعار محال القهوة العالمية ارتفاعات بنسب تراوحت ما بين 17 و25% عن نظيراتها المحلية، وفقا لمسح " الاقتصادية".واستند المسح إلى أسعار 15 محلاً محليًا مختارة بشكل عشوائي، بلغ متوسط سعر قهوة "أمريكانو" من الحجم الكبير في المحال العالمية نحو 15 ريالاً للكوب الواحد.بينما بلغ متوسط سعره في المحال المحلية 12 ريالاً بفارق 25% عن نظيراتها العالمية.ويليه كوبا قهوة "كابتشينو" و"لاتيه" بـ 18 ريالاً كمتوسط لسعر الكوب الواحد لكل منهما لدى المحال العالمية، بينما يبلغ سعرهما لدى المحال المحلية نحو 16 ريالاً لقهوة "لاتيه" و15 ريالاً لقهوة "الكابتشينو".بلغ سعر كوب قهوة "أمريكانو"، 19 ريالاً لدى ستاربكس يليه كوستا بـ 18 ريالاً ثم تيم هورتنز بـ 16 ريالاً ثم كرسبي كريم بسعر 13 ريالاً، في حين أقلهم دانكن بـ 11 ريالاً.أما قهوة "كابتشينو" و"لاتيه"، فتصدر كل من ستاربكس وتيم هورتنز الأسعار بين المحال بـ 21 ريالاً يليها كوستا بسعر 20 ريالاً ثم كرسبي كريم بـ 15 ريالاً وأقلهم أيضًا دانكن بـ 14 ريالاً.