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صحيفة تواصل الالكترونية

المحلي يكسب.. تفاوت أسعار القهوة في أسواق المملكة

سوق القهوة
بعض أنواع القهوة في المملكة
أ أ
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تشهد أسواق المملكة تفاوتا في أسعار القهوة بأنواعها (أمريكانو - كابتشينو - لاتيه) بين محال القهوة المحلية، والمحال العالمية الموجودة في المملكة.اضافة اعلان


ارتفاع أسعار القهوة العالمية 25%

وسجلت أسعار محال القهوة العالمية ارتفاعات بنسب تراوحت ما بين 17 و25% عن نظيراتها المحلية، وفقا لمسح " الاقتصادية".
واستند المسح إلى أسعار 15 محلاً محليًا مختارة بشكل عشوائي، بلغ متوسط سعر قهوة "أمريكانو" من الحجم الكبير في المحال العالمية نحو 15 ريالاً للكوب الواحد.


انخفاض القهوة في المحال الوطنية

بينما بلغ متوسط سعره في المحال المحلية 12 ريالاً بفارق 25% عن نظيراتها العالمية.
ويليه كوبا قهوة "كابتشينو" و"لاتيه" بـ 18 ريالاً كمتوسط لسعر الكوب الواحد لكل منهما لدى المحال العالمية، بينما يبلغ سعرهما لدى المحال المحلية نحو 16 ريالاً لقهوة "لاتيه" و15 ريالاً لقهوة "الكابتشينو".


أسعار قهوة "أمريكانو"

بلغ سعر كوب قهوة "أمريكانو"، 19 ريالاً لدى ستاربكس يليه كوستا بـ 18 ريالاً ثم تيم هورتنز بـ 16 ريالاً ثم كرسبي كريم بسعر 13 ريالاً، في حين أقلهم دانكن بـ 11 ريالاً.
أما قهوة "كابتشينو" و"لاتيه"، فتصدر كل من ستاربكس وتيم هورتنز الأسعار بين المحال بـ 21 ريالاً يليها كوستا بسعر 20 ريالاً ثم كرسبي كريم بـ 15 ريالاً وأقلهم أيضًا دانكن بـ 14 ريالاً.

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