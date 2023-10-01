الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"المجيب الآلي" مبادرة جديدة للرد على استفسارات الطلاب والمعلمين

الطلاب
المجيب الآلي مبادرة جديدة في التعليم
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أعلن مدير إدارة تقنية المعلومات بالإدارة العامة للتعليم في الأحساء، ممدوح الذكر الله، إطلاق مبادرة جديدة، بعنوان «المجيب الآلي»، للرد على الأسئلة والاستفسارات الشائعة في العملية التعليمية.اضافة اعلان
وقال إن "المجيب الآلي" يهدف إلى تيسير الوصول إلى الشروحات والمقاطع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تطبيق التراسل السريع WhatsApp، وفقًا لـ "الوطن".


المستفيدون من الخدمة

وأضاف بأن الخدمة مقدمة لأولياء الأمور، والطلاب، والمعلمين، والمشرفين التربويين، ومديري المدارس، ومديري الإدارات، من خلال تخصيص رقم هاتفي.
وأوضح أن الخدمات التي توفرها المبادرة في انطلاقتها الأولى، تشمل 9 مجالات، وهي:


المبادرة تشمل 9 مجالات

1ـ خدمات الدعم الفني لنظام نور.
2ـ الدعم الفني لمنصة مدرستي.
3ـ الدعم الفني لنظام فارس.
4ـ خدمات الإنترنت والربط الشبكي.
5ـ خدمات البوابات والأمن السيبراني لخدمات البريد الإلكتروني.
6ـ خدمات الدعم الفني للمعامل الحاسوبية.
7ـ لصيانة الأجهزة وملحقاتها.
8ـ للبنية التقنية.
9ـ الشبكات للمباني الإدارية


تعميم المبادرة

وأكد على أن إدارته تعمل بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة على تعميم المبادرة لتكون لجميع خدمات الإدارة العامة للتعليم.


فضاؤنا السيبراني آمن

قال الذكر الله: إن إدارته، تبدأ اعتبارًا من اليوم في إطلاق فعالية: «فضاؤنا السيبراني آمن»، وهي فعالية توعوية تزامنًا مع شهر التوعية بالأمن السيبراني في أكتوبر من كل عام،
وتستهدف كل الفئات التي تستخدم البنية التقنية لتعليم الأحساء من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والطلاب.

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