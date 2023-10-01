"المجيب الآلي" مبادرة جديدة للرد على استفسارات الطلاب والمعلمين

أعلن مدير إدارة
تقنية المعلومات بالإدارة العامة للتعليم في الأحساء، ممدوح الذكر الله، إطلاق
مبادرة جديدة، بعنوان «المجيب الآلي»، للرد على الأسئلة والاستفسارات الشائعة في
العملية التعليمية.
وقال إن "المجيب الآلي" يهدف إلى تيسير الوصول إلى الشروحات والمقاطع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تطبيق التراسل السريع WhatsApp، وفقًا لـ "الوطن".
وأضاف بأن الخدمة مقدمة لأولياء الأمور، والطلاب، والمعلمين،
والمشرفين التربويين، ومديري المدارس، ومديري الإدارات، من خلال تخصيص رقم هاتفي.
المستفيدون من
الخدمة
وأوضح أن الخدمات التي توفرها المبادرة في انطلاقتها الأولى، تشمل 9 مجالات، وهي:
1ـ خدمات الدعم
الفني لنظام نور.
المبادرة تشمل 9
مجالات
2ـ الدعم الفني لمنصة مدرستي.
3ـ الدعم الفني لنظام فارس.
4ـ خدمات الإنترنت والربط الشبكي.
5ـ خدمات البوابات والأمن السيبراني لخدمات البريد الإلكتروني.
6ـ خدمات الدعم الفني للمعامل الحاسوبية.
7ـ لصيانة الأجهزة وملحقاتها.
8ـ للبنية التقنية.
9ـ الشبكات للمباني الإدارية
وأكد على أن إدارته
تعمل بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة على تعميم المبادرة لتكون لجميع خدمات
الإدارة العامة للتعليم.
تعميم المبادرة
قال الذكر الله:
إن إدارته، تبدأ اعتبارًا من اليوم في إطلاق فعالية: «فضاؤنا السيبراني آمن»، وهي
فعالية توعوية تزامنًا مع شهر التوعية بالأمن السيبراني في أكتوبر من كل عام،
فضاؤنا
السيبراني آمن
وتستهدف كل الفئات التي تستخدم البنية التقنية لتعليم الأحساء من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والطلاب.